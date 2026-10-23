Víctor Manuelle reúne a sus amigos en álbum navideño que celebra a Puerto Rico y su diáspora

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Miami (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle quiere llevar las fiestas de fin de año de su isla a quienes la celebran lejos de casa con 'La parranda es nuestra', su cuarta producción navideña, que publica este viernes con invitados como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, José Alberto 'El Canario' y Elvis Crespo.

"Es tradición, es cultura, es la esencia de lo que es nuestra Navidad", afirmó en una entrevista con EFE en Miami el salsero, que combina en el proyecto la alegría de las reuniones familiares con la nostalgia de quienes emigraron en busca de oportunidades y siguen soñando con regresar.

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El disco incluye 12 canciones y recupera parte de su repertorio festivo con versiones de 2026 de 'Quiero parranda', 'Ya se ven las bombillitas', 'Yo me voy para mi tierra' y 'Los polvos del Sahara'.

El lanzamiento llega después de su participación el jueves en los Premios Billboard de la Música Latina, donde Víctor Manuelle figuró como finalista al álbum tropical del año por 'La parranda es mía', su producción navideña de 2025.

Además, estrenó en el escenario de la gala 'La gozadera en Navidad', junto con Elvis Crespo, una de las colaboraciones de su nuevo disco. "Elvis es pura energía y eso es lo que transmitimos en el escenario", indicó.

Aunque las celebraciones definen el álbum, el intérprete se detiene especialmente en su canción favorita, 'Yo me voy para mi tierra': la historia de Ramón, un emigrante cuyo deseo de volver no se cumple.

"Es un tema que relata esa gran realidad de estas personas que se van de su país buscando prosperidad", explicó. El frío, la dificultad para acostumbrarse al invierno y la promesa del retorno forman parte de esa experiencia.

"En el caso de la historia de Ramón, no pudo regresar", explicó el artista, para quien esa nostalgia también refleja las vivencias de otros latinoamericanos que residen fuera de sus países.

El propósito es que esas costumbres viajen con la música, como ya ocurre con los clásicos navideños de El Gran Combo de Puerto Rico, que, recordó, acompañan las fiestas en países como Colombia, Venezuela y Perú cada diciembre.

Su relación discográfica con estas fiestas comenzó con 'Una Navidad a mi estilo', publicado en 2007 y nominado al Latin Grammy al mejor álbum tropical tradicional en 2008.

Después llegó 'Memorias de Navidad' (2019), que obtuvo candidaturas al Latin Grammy al mejor álbum de salsa en 2020 y al Grammy al mejor álbum tropical latino en 2021, antecedentes de una trayectoria navideña que el cantante describe como una "bendición".

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Para esta nueva entrega convocó también a Joseph Fonseca y Alfonso Vélez. Según contó, las colaboraciones surgieron de relaciones personales y llamadas directas, sin necesidad de negociaciones entre representantes o compañías discográficas.

"Es cuestión de levantar el teléfono", resumió. La confianza de sus colegas permitió que algunos aceptaran participar incluso antes de escuchar la canción que les había reservado.

"Durante el tiempo he ido acumulando todas estas vivencias y las he convertido en canciones", explicó sobre un repertorio que busca trasladar al estudio las conversaciones, bromas y costumbres de las fiestas puertorriqueñas.

Entre ellas ocupa un lugar central la parranda, ese recorrido musical por distintas casas que, según recordó, puede reunir a más de cien personas a medida que los anfitriones se incorporan al grupo.

Esa convivencia también explica las referencias a figuras como Ricky Martin y Benito Martínez: en una misma fiesta pueden escucharse distintas generaciones y géneros musicales.

Además, celebra a la banda puertorriqueña Chuwi, que fungieron como teloneros de Bad Bunny en su más reciente gira mundial y colaboraron con él en la canción 'WUELTiTA', del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. "Ellos son de Isabela, de donde soy yo y quise mencionarlos", explicó.

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En su propia mesa navideña prefiere los pasteles, el lechón asado y la morcilla picante. Aunque asegura que no es "un gran bebedor", se inclina por el coquito, la bebida dulce tradicional de estas fechas.

"Nuestra música combinada con nuestra comida, yo creo que es un complemento", sostuvo el cantante, que encuentra en ambos elementos una manera de convocar los recuerdos familiares y compartir la identidad puertorriqueña con públicos de otros países.

Alicia Civita