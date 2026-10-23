Bruselas ve la relación comercial entre la UE y EEUU "estabilizada" pese a asuntos pendientes como el acero

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El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha asegurado este viernes que la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos está "estabilizada" porque el acuerdo para poner techo a los aranceles "funciona", a pesar de que quedan asuntos pendientes en los que seguir trabajando, como el 50% de gravamen que Washington impone aún a las compras de acero y aluminio europeos y derivados.

"La colaboración entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue siendo fundamental. La relación entre ambas partes se ha estabilizado en gran medida y, tanto la relación como el acuerdo vigente están funcionando", ha expresado el negociador europeo en materia comercial, en una rueda de prensa en Dublín al término de una reunión informal de los ministros del ramo en la Unión Europea.

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Sefcovic ha indicado que las exportaciones europeas al mercado estadounidense han crecido un 3,5%, hasta los 55.000 millones de euros, con un promedio estos últimos meses de entre 20.000 y 24.000 millones de euros mensuales.

Así las cosas, el comisario, que habla en nombre de la UE en materia de comercio exterior, ha defendido que el bloque "esta cumpliendo" con los compromisos asumidos en la Declaración de Turnberry, en referencia al acuerdo sellado en verano de 2025 entre Bruselas y Washington y en vigor desde julio de este año, por el que la UE renunció a imponer aranceles recíprocos siempre que Estados Unidos respetara un techo del 15% en el sobrecoste impuesto sobre las importaciones europeas.

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"Debemos proteger estos avances, al tiempo que abordamos cuestiones pendientes, como la de los metales y sus derivados, y colaboramos en intereses comunes, como el de los minerales críticos", ha añadido el comisario europeo, quien ha dicho haber trasladad el mismo mensaje en sus últimos contactos con su contraparte en la Administración Trump, el embajador Jamieson L. Greer.

En la misma rueda de prensa, la ministra irlandés de Asuntos Exteriores y presidencia de turno del Consejo de la UE, Welen McEntee, ha puesto en valor que las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos son "las más importantes" para el bloque y por ello ha abogado por seguir profundizando en ellas.

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"Todos coincidimos respecto a los retos que persisten", ha dicho en referencia a lo discutido este viernes en Dublín a Veintisiete, al tiempo que ha añadido que hay un "amplio consenso" respecto a que "el compromiso y el diálogo" es "la mejor vía para avanzar".