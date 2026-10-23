American Express recortará el 5% de su plantilla para ganar eficiencia en su apuesta por la IA

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American Express se anotó un beneficio neto atribuido de 3.649 millones de dólares (3.251 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, un 27,3% más que un año antes, según ha informado la empresa de tarjetas de crédito y soluciones de pago, que suprimirá alrededor del 5% de su plantilla a nivel global en el marco de una reestructuración para acelerar la innovación y ganar eficiencia mediante la implementación de nuevas tecnologías como la IA.

En una conferencia con analistas posterior a la publicación de las cuentas trimestrales de American Express, Steve Squeri, presidente y consejero delegado de la firma, ha subrayado que el sólido desempeño comercial de la empresa ha permitido incrementar las inversiones en marketing y tecnología.

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"Decidimos utilizar parte de estas ganancias para invertir en hacer que la organización sea más eficiente y esté mejor preparada para el futuro", ha indicado Squeri, añadiendo que, como resultado, American Express registró un cargo por reestructuración de 336 millones de dólares (299 millones de euros) durante el trimestre, "lo que se espera que resulte en la eliminación de aproximadamente el 5% de nuestros puestos a nivel global".

"Tenemos un buen impulso, pero para acelerar la innovación y tener éxito en los próximos años necesitábamos convertirnos en una organización más ágil y eficiente", ha defendido el ejecutivo, para quien la medida ayudará a operar y ejecutar con mayor eficacia al timepo que brinda mayor capacidad para invertir en las prioridades comerciales de American Express.

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En este sentido, el CEO de la multinacional ha destacado la contribución de la IA para aumentar la productividad, automatizar procesos y, en general, mejorar la eficiencia, aunque ha apuntado que "aún estamos en las primeras etapas" y el volumen de transacciones con agentes (de IA) es todavía pequeño, pero la dirección es clara.

"La IA está transformando radicalmente la forma en que los consumidores y las empresas descubren, comparan, deciden, pagan y gestionan sus finanzas y sus vidas", ha resumido Squeri.

"Vemos la IA como un potente acelerador de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo (...) Todavía estamos en las primeras etapas y seguiremos invirtiendo con disciplina, pero creemos que la IA nos permite aprovechar las ventajas competitivas que hemos desarrollado durante décadas e impulsar un crecimiento sostenible y rentable en los años venideros", ha defendido.

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RESULTADOS.

Por otro lado, la compañía de tarjetas de crédito ha informado de que, en el tercer trimestre de 2026, se anotó un beneficio neto atribuido de 3.649 millones de dólares (3.251 millones de euros), lo que representa un avance del 27,3% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, mientras que la cifra de ingresos entre julio y septiembre creció un 8,9% interanual, hasta 20.062 millones de dólares (17.874 millones de euros).

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De este modo, en los nueve primeros meses del año, American Express obtuvo unas ganancias netas de 9.663 millones de dólares (8.609 millones de euros), un 17% por encima del beneficio atribuido anotado en el mismo periodo de 2025. De su lado, la cifra de negocio neta fue de 58.606 millones de dólares (52.213 millones de euros), un 10% más.

Hasta septiembre, la firma financiera asumió provisiones por importe de 3.320 millones de dólares (2.958 millones de euros), un 13,6% menos que en los nueve primeros meses de 2025, incluyendo un total de 985 millones de dólares (878 millones de euros) en el tercer trimestre, un 23% menos.

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"Dado nuestro desempeño en lo que va del año, estamos elevando nuestra previsión de beneficio por acción para todo el año a entre 18,30 y 18,60 dólares y estamos en camino de lograr otro año de crecimiento de ingresos del 10", ha adelantado el consejero delegado de American Express.