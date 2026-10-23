Acusada una excontable de Wirecard por su implicación en escándalo financiero, según medio

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Berlín, 23 oct (EFE).- La Fiscalía de Múnich (sur) presentó una acusación formal contra una mujer que trabajó como contable de la empresa Wirecard, cuya quiebra supuso uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Alemania.

Según informó este viernes en un avance editorial la revista Der Spiegel, la mujer investigada habría contribuido, supuestamente, a un delito de administración desleal al participar en las actividades del equipo que dirigía el exdirectivo Jan Marsalek, prófugo de la justicia germana.

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La acusación formal contra ella fue presentada por las autoridades en noviembre 2025.

"Tras incorporarse al equipo de Marsalek, esta empleada habría apoyado y promovido de manera decisiva la concesión de un préstamo sin garantía a la empresa OCAP por un importe de 100 millones de euros", indicó Der Spiegel, al aludir a una compañía con sede en Singapur.

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Se sospecha que Marsalek y otros directivos de la empresa, incluido el entonces consejero delegado Markus Braun, desviaran "al menos 240 millones de euros" de Wirecard a través de OCAP.

Braun está en prisión preventiva a la espera de que termine en Múnich el proceso judicial contra él por, entre otros delitos, fraude y administración desleal.

Marsalek, quien escapó a Rusia según han informado medios de comunicación internacionales como el propio Der Spiegel o la televisión pública germana ZDF, fue también una estrella en el mundo empresarial hasta que, en 2020, estalló el escándalo de Wirecard.

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Entonces trascendió que en los balances de la compañía faltaban 1.900 millones de euros que nunca habían existido, pese a que la auditora EY había controlado supuestamente las cuentas.

El escándalo causó pérdidas millonarias a los accionistas tras declararse insolvente y 6.000 trabajadores perdieron su empleo. EFE