Von der Leyen y Costa celebran que la CPI gane el Premio Sájarov

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(Añade la reacción del presidente del Consejo Europeo)

Bruselas, 22 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron la concesión este jueves del premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores.

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"Doy la bienvenida al premio Sájarov otorgado a la Corte Penal Internacional. Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa una voz. La CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones", dijo Von der Leyen en sus redes sociales.

Añadió que "Europa apoya firmemente a la presidenta (de la corte), Tomoko Akane, los jueces y funcionarios del tribunal", así como "su labor vital en apoyo de un mundo regido por normas".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó al tribunal y a sus empleados y dijo que el galardón "envía un mensaje poderoso al mundo: Europa mantiene su firme apoyo al derecho internacional, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por los delitos internacionales más graves".

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"La UE continuará apoyando a la CPI. No puede haber una paz duradera sin justicia y rendición de cuentas", señaló Costa.

El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la CPI y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales.

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El premio para la CPI, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026. EFE