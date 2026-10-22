Viena confirma la liberación de una austríaca secuestrada hace 21 meses en el Níger

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Viena, 22 oct (EFE).- Una vienesa de 75 años que había sido secuestrada a principios de 2025 en el norte de Níger ha sido puesta en libertad, según confirmó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria en un comunicado.

"Nos sentimos muy aliviados de que Eva Gretzmacher esté libre de nuevo después de más de 21 meses de cautiverio. Este tiempo fue una terrible experiencia para ella y su familia", declaró en la nota la titular de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger.

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La ministra reveló que habló por teléfono con la liberada y aseguró que "está bien dentro de lo que cabe".

Ya la víspera habían circulado informaciones sobre la puesta en libertad de Gretzmacher junto a una ciudadana suiza que también se encontraba secuestrada en el mismo país.

El hijo de la austríaca había anunciado en Facebook que su madre y la mujer suiza estaban "en un avión camino a la ciudad libia de Bengasi".

De momento hay "poca información fidedigna sobre las circunstancias que rodean el secuestro" y las autoridades de Níger, Austria y Suiza se mantienen muy discretas, indicó la agencia austríaca APA.

Meinl-Reisinger se limitó a señalar que la liberación ha sido el resultado de un proceso diplomático "largo, complejo y sumamente delicado".

El rapto de Gretzmacher tuvo lugar el 11 de enero de 2025 a manos de individuos armados en un vehículo todoterreno y "ante un público de testigos impasibles", según informó en su momento la agencia nigerina ANP.

Posteriormente, en abril del mismo año, el Gobierno de Níger confirmó el secuestro de la ciudadana suiza, identificada como C.A., por individuos armados no identificados en su domicilio de la misma localidad.

Ambas mujeres llevaban mucho tiempo viviendo en el país africano, donde participaban en diversos proyectos de desarrollo cultural y apoyo a las poblaciones nómadas del lugar. EFE