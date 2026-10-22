Los Javis atribuyen el éxito de 'La bola negra' a la libertad con la que la dirigieron

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, atribuyen el éxito de taquilla de su película 'La bola negra' a la libertad creativa con la que la hicieron, una apuesta que consideran una fuente de esperanza para otros creadores.

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"Lo bonito de ser la más taquillera del año y de la década (...) es que hemos creado la película con total libertad, desde una inquietud artística pura", dijo Calvo -en entrevista con EFE- en su paso por Los Ángeles.

La película se convirtió en la cinta española más taquillera en lo que va de año y de década en su país origen, tras superar los 28,6 millones de euros en taquilla, al desplazar al segundo lugar a 'Torrente Presidente', de Santiago Segura.

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Este logro también la consagra como la cuarta película española más taquillera de la historia en salas nacionales.

"Es muy fuerte y aparte con una 'peli' tan específica que habla de temas tan importantes para nosotros y que la gente la haya abrazado, es como que abraza la película pero también abraza lo que significa, y me da mucha esperanza", respondió Ambrossi.

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Calvo destacó que el equipo trabajó sin intentar "manipular a la audiencia para vender más entradas" ni censurarse para llegar a más gente, sino al seguir su manera habitual de crear, junto a sus colaboradores, amigos y familia.

"Poder hacer algo tan personal y que llegue a tanta gente, no sólo en España sino fuera, a mí me da esperanza, porque no es un producto comercial", subrayó Calvo.

En EE.UU., 'La bola negra' se estrenó el pasado 16 de octubre y recaudó 277.500 dólares en su fin de semana de estreno, tras proyectarse en solamente cuatro salas en Los Ángeles y Nueva York, convirtiéndose en el segundo mejor estreno en el país norteamericano de una película de habla no inglesa, solo por detrás de la surcoreana 'Parasite'.

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"Yo es que me pierdo en los datos, intento no ver mucho eso, pero lo que sí siento es la reacción de la gente porque estamos yendo a muchos coloquios después de las proyecciones y lo ves en la cara de la gente, de todos los públicos de todos los países", reflexionó Ambrossi.

El éxito también les ha permitido reflexionar sobre el papel del público en su trayectoria. Ambos directores aseguran que se sienten profundamente agradecidos por la audiencia que los ha abrazado a lo largo de su carrera, apuntando el hecho como la razón por la cual ellos han podido perseguir su pasión.

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"Javi y yo hemos aprendido a dirigir y a escribir y a producir haciendo y hemos podido hacerlo porque el público nos ha seguido (...) El público es el que nos da la posibilidad de seguir siendo libres", relata Ambrossi.

El reconocimiento de las audiencias ha sido diverso y no ha llegado únicamente de la taquilla comercial. El filme obtuvo el premio del público en los festivales de Toronto (TIFF), Sidney, San Sebastián o Busan (BIFF), y ahora el éxito en taquilla es la guinda más reciente del pastel.

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"('La bola negra') Conecta de una manera muy especial con mucha gente y eso me hace pensar que estamos muy conectados, que el colectivo LGTBI está muy conectado entre sí en el mundo entero, hay un misterio ahí entre nosotros", dice Ambrossi.

Los Javis también celebraron que su película haya encontrado su espacio en un año que consideran especialmente rico para el cine internacional, con propuestas diversas e interesantes.

"Estar ahí con nuestra película en medio de un año tan rico es bello, es muy satisfactorio", concluyó Ambrossi. EFE

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