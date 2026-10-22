Yulen Pereira se posiciona con Omar Montes y sentencia a Anabel Pantoja

22/10/2026 Yulen Pereira EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Cuatro años después de su separación de Anabel Pantoja, y a pesar de que en este tiempo siempre ha hablado bien de la que fue su mujer, Omar Sánchez ha abierto su corazón en 'el puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars' para sincerarse como nunca sobre el daño que le hizo la sobrina de Isabel Pantoja. Asegurando que él hizo todo lo posible por salvar su matrimonio y que se quedó destrozado cuando la influencer le dejó porque estaba completamente enamorado, ha revelado que estaban juntos cuando ella comenzó su romance con Yulen Pereira en 'Supervivientes 2022'.

Y ahora es el esgrimista, que acaba de regresar a Honduras tras compartir varias semanas en el reality con Omar, el que se ha pronunciado sobre sus impactantes declaraciones contra la prima de Kiko Rivera.

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"La verdad es que me llevo un amigo increíble. Yo hablé mucho con él allí. Estuvimos muchas noches, hablábamos, compartíamos muchas cosas. Él me preguntaba, yo le pregunté. Al final tuvimos una relación súper buena. He visto el puente de las emociones que hizo el otro día. La verdad que me impactó porque no pensé ni que fuera a contar todo eso. Pero al final es su vida, él está en su derecho a contarla y es muy respetable" ha afirmado rotundo, reconociendo que lo que reveló sobre Anabel "yo ya lo sabía porque me lo había contado previamente". "Que lo hiciera tan público, está en todo su derecho y bien contado. Está claro, es su vida y él es el que la puede contar" ha sentenciado.

Como asegura, no cree que la influencer se esté "tomando muy bien" que sus dos ex se hayan hecho tan amigos: "Yo creo que al final no se lo esperaba ni ella, quizás ni nosotros. Pero no creo que esté muy contenta en su casa viéndonos ahí siendo amigos, así que no sé". "No creo que Anabel se quiera echar unas risas conmigo y con Omar, la verdad, te voy a ser muy sincero, yo creo que no, no sé por qué. Djala que está muy tranquila en Sevilla, yo creo que ahí va a estar bien y cada uno en su lugar y todo el mundo muy contento" ha zanjado, dejando claro que no se imagina un encuentro a tres bandas entre la sobrina de la artista, Omar y él.

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