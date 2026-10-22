Investigada una ONG en Ceuta por presuntamente incitar a migrantes a atacar a las fuerzas de seguridad

22/10/2026 Operativo de la Guardia Civil desplegado este jueves en La Almadraba SOCIEDAD Salva Carnicero

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La Guardia Civil ha desplegado desde las 6.30 horas de este jueves un operativo en Ceuta con entradas y registros en dos locales, uno situado en la zona de la Almadraba y otro en el Tarajal, en el marco de una investigación sobre la presunta implicación de una organización no gubernamental (ONG) en la incitación a personas migrantes para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las actuaciones se han llevado a cabo con autorización judicial y han participado agentes de Policía Judicial e Información, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

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La investigación parte de informaciones recibidas por el Instituto Armado sobre una supuesta relación entre una ONG y prácticas dirigidas a promover ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que no ha habido detenidos, si bien tres varones migrantes han sido conducidos fuera de las instalaciones del local de la Almadraba, hacia la subida a la avenida Reyes Católicos, e introducidos en un vehículo oficial. Luego han sido puestos a disposición de la Policía Nacional, según la misma información.

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Por el momento no ha trascendido si su presencia en el local responde a alguna otra circunstancia relacionada con las referidas diligencias.

Según medios locales, en el exterior de una de las naves del Polígono del Tarajal había varios integrantes de una ONG que, tras entregar sus teléfonos móviles, fueron conducidos por los agentes de la Guardia Civil. La nave quedó clausurada durante el operativo. Los agentes también retiraron cajas con material de los dos espacios registrados.

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SE DESCONOCE EL NÚMERO DE AFECTADOS

Hasta el momento no se ha comunicado oficialmente el número total de personas afectadas por las diligencias ni se han detallado los indicios concretos que vincularían a la entidad con los presuntos ataques.

Varios medios de comunicación apuntaban a principios de la crisis migratoria que la ONG No Name Kitchen, que trabaja sobre el terreno actuando en el reparto de comida y en la protección de los migrantes, les suministraba botes de spray pimienta a los extranjeros, si bien hasta la fecha no se habían producido detenciones.

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De acuerdo con la información recabada sobre el terreno por Europa Press, en estos locales trabajan más de una ONG de manera coordinada en la preparación de los alimentos, así como en el suministro de ropa y de bienes de primera necesidad.

Los registros han finalizado pasadas las 10.00 horas, si bien la Guardia Civil aclara que la investigación continúa abierta.