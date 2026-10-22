El COE entregará los III Premios de Sostenibilidad en el VI Congreso de Sostenibilidad

Guardar

El Comité Olímpico Español (COE) celebrará el próximo 28 y 29 noviembre el VI Congreso de Sostenibilidad, en el que se entregará los III Premios de Sostenibilidad a las instituciones públicas y privadas "que han destacado en su labor por un mundo mejor a través de los 17 ODS", y analizará "los principales retos del sector y presentar proyectos".

En el 'Sport Sustainability Summit', "congreso internacional de referencia en sostenibilidad aplicada al deporte" y organizado por el COE, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), se reunirán representantes del movimiento olímpico, instituciones públicas, organizaciones internacionales, empresas y entidades sociales para analizar "los principales retos del sector y presentar proyectos, estrategias y casos prácticos" relacionados con la sostenibilidad "ambiental, social y económica".

PUBLICIDAD

"Durante el evento se hará entrega de los III Premios de Sostenibilidad del COE a aquellas instituciones públicas y privadas que han destacado en su labor por un mundo mejor a través de los 17 ODS. En esta ocasión, el presidente del Comité Olímpico Español estará acompañado por deportistas olímpicos para hacer entrega de los galardones", informó este jueves el COE en nota de prensa.

Además, acudirán deportistas y exdeportistas como Patricia García, Carla Suárez, Niko Shera, Rocío Delgado, Lydia Valentín, Rodrigo Germade, María Corbera, Belén Toimil, Adriana Cerezo, Danny León, Teresa Portela, Nerea Pena, Alejandra Quereda, Natalia Vi-Dufresne, Regino Hernández, Ruth Beitia y Virginia Ramírez.

PUBLICIDAD

Asimismo, este congreso contará con ponentes "de primer nivel" como el responsable de Inteligencia Artificial del Comité Olímpico Internacional (COI), Alejandro Merino; la directora de Sostenibilidad e Impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Gloria Zavatta; y la responsable de Sostenibilidad del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 en Madrid, Rocío Casas, así como expertos del ámbito deportivo, institucional y empresarial "para compartir experiencias, casos de éxito y soluciones innovadoras en materia de sostenibilidad aplicada al deporte".