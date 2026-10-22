Presidente de LaLiga: "Defender la competición exige responder a quienes la desacreditan"

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Madrid, 22 oct (EFE).- El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, se reafirmó este jueves en sus declaraciones en las que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y aseguró que "defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente".

"Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola", respondió Tebas en su cuenta de X a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de poner en manos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sus polémicas afirmaciones.

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El presidente de la patronal de clubes del fútbol español aclaró que su mensaje, publicado el pasado día 16 en X, "distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología", una precisión que "figuraba en el texto desde el primer momento", por lo que se mostró convencido de que el TAD hará una correcta interpretación.

"Tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales", remarcó.

Al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, le avanzó: "Y de la gestión del CSD, ya hablaremos. Bueno, ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, ¿no? Sr Uribes".

Restó importancia a la decisión del organismo que dirige el deporte de llevar sus comentarios al TAD, lo que consideró "una más". "Y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir", añadió. EFE

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