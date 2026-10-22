Policía de Bolivia decomisa más de 971 kilos de marihuana cerca de la frontera con Brasil

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La Paz, 21 oct (EFE).- La Policía de Bolivia decomisó más de 971 kilos de marihuana en estado húmedo durante un control en la región amazónica de Beni (noreste), en una localidad cercana a la frontera con Brasil, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado, que investiga el caso.

La droga fue hallada oculta en dos vehículos que circulaban en una carretera que conecta al municipio de Guayaramerín, colindante con Brasil, con la localidad de Cachuela Esperanza, señaló el fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

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"Durante los controles realizados en la carretera, los efectivos policiales interceptaron una vagoneta que transportaba bolsas de yute con una sustancia verduzca con características de marihuana", señaló Aramayo.

Posteriormente, una camioneta que "intentó evadir el control" en la misma ruta "fue interceptada kilómetros más adelante, encontrándose en su interior más paquetes con la misma sustancia", explicó.

El fiscal precisó que las pruebas de campo aplicadas al contenido hallado en las bolsas "dieron resultado positivo para marihuana", con un peso de 971,9 kilos.

Además de incautar la droga y los vehículos, los agentes también detuvieron a dos hombres de 27 y 33 años, quienes son investigados por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y comparecerán ante un juez cautelar.

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El suceso fue informado al Ministerio Público el martes, mediante un reporte del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de Guayaramerín, explicó por su parte el fiscal asignado al caso, Elmer Aguilar. EFE