Incendio forestal amenaza las turísticas islas peruanas de los Uros, en el lago Titicaca

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Lima, 21 oct (EFE).- Un incendio forestal se desató este miércoles en los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, y amenaza las turísticas islas flotantes de los Uros, en una nueva emergencia ambiental como las que afectan actualmente a varias regiones andinas de Perú.

El Ministerio de Defensa de Perú informó que la embarcación patrullera lacustre Ramis de la Marina de Guerra se dirige a la zona de los totorales para apoyar en el control del incendio.

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"A bordo van sus tripulantes y equipos especializados que se suman a la respuesta ante esta emergencia", indicó el Ministerio.

A su vez, la Capitanía de Puerto de Puno, la mayor ciudad a orillas del lago Titicaca, reportó que dio apoyo al incendio tras recibir la alerta del personal del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil señaló que el incendio forestal en Uros, Chulluni y Chimu, en el distrito y provincia de Puno, empezó el martes y se situaba en una zona inaccesible.

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Las lluvias en Puno extinguieron las llamas el mismo martes, pero este miércoles el fuego se reactivó en otras zonas y se extendió alrededor de un tramo del lago, que Perú comparte con Bolivia en el altiplano y tiene una altura promedio de 3.812 metros sobre el nivel del mar.

Varias regiones andinas del sur peruano afrontan incendios forestales en las últimas semanas, mientras que la costa norte del país ha empezado a reportar lluvias intensas, tal como se adelantaron en los pronósticos por el fenómeno climático El Niño.EFE