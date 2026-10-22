El magnate Peter Thiel dice que EEUU no debió iniciar la guerra de Irán, según Político

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Washington, 21 oct (EFE).- El magnate tecnológico Peter Thiel considera que Estados Unidos no debería haberse embarcado en la guerra contra Irán y aseguró que el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha cometido "muchos errores", según el audio de un evento al que ha tenido acceso el medio especializado Politico.

"Soy escéptico con respecto a la guerra, creo que no deberíamos haberla llevado a cabo", dijo Thiel durante una conferencia privada en Nashville a principios de este otoño.

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En el evento, el presidente de la empresa de software e integración de datos Palantir, que tiene muchos contratos en materia de seguridad y defensa con el Gobierno Trump dijo: "Tal vez no tengamos el poder duro. Tal vez vayamos a perder la guerra del poder blando".

"Se cometieron muchos errores", agregó, de acuerdo con el artículo publicado este miércoles.

Aunque durante la charla, el empresario, fundador del fondo Founders Fund, dejó clara su firme oposición a los neoconservadores y a las guerras en Oriente Medio, también reiteró su apoyo a Trump, y sugirió que quería protegerlo.

En todo caso, la contrariedad de Thiel, considerado un aliado acérrimo de Trump, con la guerra de Irán contribuye a subrayar el descontento, cada vez más llamativo, en el país norteamericano para con el conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel en febrero.

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El empresario también habló de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a principios de 2024, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según relató, durante la reunión preguntó al mandatario israelí por sus planes en Gaza.

Thiel afirmó que Netanyahu le respondió "No puedo simplemente convertirlo en un Dresde", en referencia al bombardeo aliado de esa ciudad alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de aproximadamente 25.000 personas.

Thiel fue el primer gran inversor tecnológico en respaldar a Trump en 2016 y tuvo un papel destacado como orador en la Convención Nacional Republicana de ese año.

Además, fue el principal patrocinador financiero de los supercomités de acción política (super PAC) que apoyaron la campaña al Senado del actual vicepresidente, JD Vance, en 2022. EFE