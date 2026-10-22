Nestlé impulsó un 5,2% sus ventas en el tercer trimestre

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El grupo suizo de alimentación Nestlé registró un un crecimiento del 5,2% de sus ingresos durante el el tercer trimestre de 2026, hasta los 22.756 millones de francos suizos (24.565 millones de euros), según ha informado este jueves la multinacional, cuyas acciones subían más de un 2% tras publicar sus cuentas.

Las ventas de Nestlé en términos orgánicos, descontando el impacto del tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable de la empresa, aumentaron un 4% interanual en el trimestre, incluyendo un incremento del 1,1% del precio, mientras que el crecimiento interno (RIG) fue del 2,8%.

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A nivel geográfico, los ingresos de Nestlé entre abril y septiembre crecieron un 6,5% en América, con 10.088 millones de francos suizos (10.890 millones de euros); mientras que en Europa la facturación aumentó un 1,2%, hasta 4.680 millones de francos (5.052 millones de euros).

Asimismo, los ingresos de la multinacional en Asia, Oceanía y África sumaron 5.340 millones de francos suizos (5.765 millones de euros), un 6,6% por encima de los ingresos contabilizados en el tercer trimestre de 2025.

De su lado, las ventas netas de Nespresso durante el tercer trimestre aumentaron un 3,8%, hasta 1.593 millones de francos suizos (1.720 millones de euros); mientras que el negocio de aguas y bebidas premium creció un 10,8%, hasta 1.033 millones de francos suizos (1.115 millones de euros).

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De tal modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, Nestlé alcanzó una cifra de negocio de 65.865 millones de francos (71.102 millones de euros), en línea con los ingresos registrado en el mismo periodo de 2025, aunque en cifras orgánicas experimentó un crecimiento interanual del 3,7%, incluyendo un 1,8% por precios y un 1,9% por el crecimiento interno.

"Nuestra ejecución está impulsando un crecimiento más sólido. El RIG fue positivo en todas las zonas y negocios gestionados globalmente", ha comentado Philipp Navratil, consejero delegado de Nestlé.

Además, el ejecutivo ha señalado que el acuerdo para desinvertir en el negocio principal de vitaminas, minerales y suplementos representa otro paso importante para enfocar la cartera de Nestlé donde la empresa cuenta con la mayor ventaja competitiva.

De cara al conjunto del ejercicio, la multinacional espera que el crecimiento orgánico se sitúe entre el 3% y el 4%, con un RIG que se acelerará con respecto a 2025, mientras que confía en que el margen de beneficio operativo subyacente mejore con respecto al pasado ejercicio, anticipando que el margen del segundo semestre sea similar al del primero, excluyendo cualquier reembolso de aranceles.

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