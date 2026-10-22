Las autoridades de Donetsk ordenan a las familias evacuar Sloviansk y Kramatorsk ante los bombardeos rusos

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Las autoridades del óblast ucraniano de Donetsk, en el este del país, han ordenado este jueves a las familias con hijos de todas las localidades de Sloviansk y Kramatorsk, en el norte de la región, que evacúen la zona de inmediato ante la precaria situación de seguridad derivada de los bombardeos rusos, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya asegurado que no pueden renunciar a estas localidades por el riesgo de dar vía libre a Rusia para llegar hasta la provincia de Dnipró.

"Estamos ampliando de forma obligatoria la zona de evacuación de familias con niños; ahora abarca todos los núcleos de población de las comunidades de Kramatorsk y Sloviansk", ha anunciado en redes el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, que ha advertido que "la situación de seguridad se deteriora constantemente", denunciando que las fuerzas rusas atacan ambas áreas "a diario, alcanzando zonas residenciales, el transporte civil y lugares donde hay gente".

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Subrayando que "quedarse allí con niños supone un riesgo injustificado", el dirigente ucraniano ha querido hacer un llamamiento a los padres de las familias afectadas: "No expongáis a vuestros hijos al peligro y no esperéis a que se produzca un ataque ruso cerca de vuestra casa. Evacuad ahora mismo".

Filashkin, que ha incidido en que "la vida de los niños es una prioridad absoluta", ha precisado que, una vez concluida la evacuación de cada familia --en la que participan "unidades especializadas de la Policía y del Servicio Estatal de Emergencias"--, éstas "recibirán asistencia para reubicarse en regiones más seguras de Ucrania".

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Aunque no ha especificado cuál es el "punto de tránsito" asignado --el lugar a donde llegan las familias evacuadas antes de ser reubicadas--, el propio gobernador visitaba horas antes el centro destinado a este tipo de operaciones en Lozova, en la vecina región de Járkov, por donde "pasan cada día más de 200 residentes evacuados de Donetsk", según ha señalado. "Desde que el centro comenzó a operar, 66.000 personas han recibido asistencia allí, entre ellas 8.400 niños y 3.500 personas con movilidad reducida", ha agregado.

Donetsk, ya parcialmente ocupada por fuerzas rusas, es una de las regiones más afectadas por la guerra e invasión ordenadas por el Kremlin, como demuestran las informaciones diarias de víctimas y daños que el mismo Filashkin comparte en sus redes. En la mañana de este jueves, por ejemplo, informó de ocho heridos en Sloviansk y un fallecido en Kramatorsk, además de decenas de edificios, viviendas y vehículos dañados.

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La decisión del gobernador de Donetsk contrasta con las declaraciones realizadas este mismo jueves por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha defendido que el país no puede ceder las citadas localidades de Sloviansk y Kramatorsk, alegando que, de hacerlo, darían vía libre a Rusia para llegar hasta la provincia de Dnipró.

Sin embargo, el Kremlin insiste en hacerse con todo el Donbás --que incluye también el óblast de Lugans--, como ha demostrado una vez más el presidente ruso, Vladimir Putin, al desdeñar sin miramientos la última oferta presentada por su homólogo ucraniano para "congelar" la actual línea del frente en el este del país a cambio de entablar negociaciones directas, así como su opinión en general sobre la integridad territorial de Ucrania. "Mi postura al respecto es que este no es su territorio; históricamente es territorio ruso", ha asegurado Putin.

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