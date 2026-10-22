El Salvador registra 21 feminicidios este año, el 57 % atribuidos a parejas o exparejas

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San Salvador, 22 oct (EFE).- El Salvador registró 21 feminicidios entre enero y septiembre de este año, de los cuales 12, el 57 %, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según datos divulgados este jueves por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que advierte de la falta de estadísticas oficiales accesibles sobre estas muertes.

La ONG aclaró que las estadísticas, que van del 1 de enero al 30 de septiembre pasado, corresponden a casos documentados a partir de la información encontrada en notas de prensa y otros medios de comunicación, ya que en El Salvador no se catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios.

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Además, el país centroamericano mantiene bajo secreto o niega el acceso a los datos de violencia, incluida la información sobre estas muertes.

Ormusa detalló en su informe que del total de hechos 12 correspondieron a feminicidios de pareja y 9 fueron atribuidos a "otros agresores".

Subrayó que "estos datos reiteran que la violencia feminicida prevalece especialmente en el ámbito de las relaciones conyugales", por lo que "es preciso desarrollar estrategias de prevención y atención de las mujeres que enfrentan violencia en el ámbito familiar y de pareja".

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En mayo fueron perpetrados la mayor cantidad de crímenes con 5, seguido de septiembre con 4 y en marzo y agosto se registraron 3 cada mes, según el monitoreo de prensa.

Según la organización, la información disponible evidencia que, en la mayoría de casos, "existía algún tipo de vínculo previo entre la víctima y el agresor".

De los 21 casos registrados, de acuerdo con el informe, el grupo de edad con mayor número de víctimas corresponde a mujeres de 26 a 35 años, con 6 casos o el 28,6 % del total.

Alertó que en 7 de los casos se desconoce la edad de la víctima, "reiterando nuevamente la necesidad de contar con registros oficiales desagregados por las variables necesarias para el análisis de la violencia feminicida".

Ormusa sostuvo que "la ocurrencia de crímenes en distintos grupos de edad evidencia la necesidad de implementar estrategias con enfoque de curso de vida, con la finalidad de identificar e implementar estrategias según las necesidades de protección en mujeres de distintas edades que presentan riesgo de enfrentar violencia".

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Según datos de la ONG, en 2025 se registraron 26 feminicidios -por debajo de los 38 de 2024-. Agosto del año pasado fue el mes más violento con ocho asesinatos y el 52 % del total de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.EFE