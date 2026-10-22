La Iglesia uruguaya, "con los motores encendidos" para recibir al papa León XIV

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Montevideo, 22 oct (EFE).- El arzobispo de Montevideo aseguró este jueves que Uruguay está "con los motores encendidos" para recibir al papa León XIV, cuya visita al país está prevista del 6 al 8 de noviembre, tras celebrar que el pontífice no necesite tratamiento adicional después de ser operado de un cáncer de pulmón y confirmar que se mantienen todos los preparativos para su llegada.

En una conferencia de prensa, destacó las palabras que el sumo pontífice intercambió con una pareja argentina y dijo que esto es "una confirmación más" de su visita a Latinoamérica.

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"Qué decir de la buena noticia de la salud del papa, que nos enteramos que los resultados de los exámenes de la biopsia dan que el tema está terminado y por lo tanto que no necesita una terapia. Eso también es una buena noticia, así que estamos con todos los motores encendidos para recibir al papa", afirmó Sturla.

También contó que en la web del viaje apostólico se colocó un contador para que la gente indique cuando reza un avemaría por el papa y detalló que van más de 2,7 millones, cuando la meta es de 3,5 millones.

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En ese sentido, añadió que el próximo 31 de octubre habrá un evento en la rambla de Montevideo para rezar las que faltan: "Nos encontraremos para rezar por el papa y por su próximo viaje", dijo.

Por su parte, el obispo del departamento (provincia) de Maldonado, Milton Tróccoli, dijo estar muy contento "con que siga adelante la visita del papa León XIV y que se hayan confirmado todas las instancias".

"No hay que achicar nada, no hay que cambiar itinerario. De hecho, estaba justo allí en la plaza de San Pedro cuando el papa anunció su operación y la verdad que en ese momento quedamos todos chokeados (...) Muy contentos de que haya salido todo bien y que se pueda confirmar también no solo la visita, sino todas las instancias que habíamos previsto", puntualizó.

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Finalmente, reiteró que las entradas para todos los eventos serán gratuitas, pero adelantó que habrá que hacer un proceso de inscripción.

Este miércoles, el papa León XIV retomó las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer y por el que se le extirpó el lóbulo inferior derecho . EFE

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