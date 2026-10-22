Expertos internacionales analizan en Cáceres el legado de Nicolás de Ovando, el extremeño que marcó el rumbo de América

22/10/2026 Asistentes al congreso internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo' CULTURA AUTONOMÍAS JUNTA DE EXTREMADURA

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Expertos en historia mundial participan en Cáceres en el Congreso Internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', un encuentro científico que reúne a especialistas españoles y dominicanos para profundizar en la trayectoria del extremeño y su influencia en la organización institucional de los primeros territorios americanos bajo dominio castellano.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha inaugurado este encuentro en el Espacio UEx donde ha destacado que la estrategia impulsada por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura y de la Fundación Extremeña de la Cultura, Extremestiza, pretende "actualizar el vínculo entre Extremadura y América desde el conocimiento, el diálogo y el mestizaje, entendiendo que la memoria compartida puede convertirse en cooperación cultural, académica y social para el presente, pero también para el futuro".

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A juicio del secretario general, el mestizaje no es solamente una categoría histórica, si no siglos de circulación de personas, de lenguas, de conocimientos, de ideas, y de formas de entender el mundo, "convirtiéndose hoy en día en uno de los grandes espacios de relación entre Extremadura, Europa e Hispanoamérica".

Por su parte, la presidenta de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX), Mar Lozano, ha señalado que el encuentro pretende avanzar en el conocimiento de Nicolás de Ovando desde una perspectiva histórica compartida, "incorporando las investigaciones y experiencias de ambas orillas del Atlántico para evitar interpretaciones parciales", ha afirmado.

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Con este congreso se pretende profundizar, desde el rigor de la investigación histórica, en el conocimiento de América y en el papel desempeñado por Extremadura en la historia y en la configuración del mundo Atlántico. "Nuestro propósito es propiciar un avance efectivo del conocimiento de Nicolás de Ovando situando su trayectoria en el contexto político, institucional, económico, social y cultural de su tiempo y su contexto", ha señalado la presidenta de la RAEX.

El programa cuenta con investigadores de universidades españolas y dominicanas, así como con representantes de la Academia de la Historia de República Dominicana, encabezados por su presidente, Miguel Reyes Sánchez. Las sesiones se celebrarán en Cáceres, Trujillo y Alcántara, tres localidades estrechamente vinculadas a la trayectoria del protagonista.

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En la inauguración también han intervenido el primer teniente de alcalde de Cáceres, Emilio Borrega, quien ha destacado la proyección de Extremadura como punto de encuentro del hispanismo y del debate histórico internacional, y la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, Teresa Terrón, quien ha valorado la oportunidad de recuperar una figura clave para comprender la historia compartida de Europa y América.

Al acto han asistido, entre otras autoridades, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz.

NICOLÁS DE OVANDO

Nicolás de Ovando representa un momento fundamental en la transición entre la experiencia peninsular de las órdenes militares y la organización institucional de los territorios ultramarino.

Formado en la orden de Alcántara, estrechamente vinculada a Extremadura y a la corona, fue preceptor del príncipe Don Juan y desempeñó responsabilidades relevantes como ser comendador de Lares y comendador mayor.

En 1502, los Reyes Católicos le designaron gobernador de La Española, con el encargo de restablecer el orden y consolidar la autoridad real. Su gobierno que se desarrolló hasta 1509, constituyó una etapa decisiva en la configuración del dominio castellano en el Caribe.

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Durante esos años se establecieron bases administrativas y económicas, se organizó el territorio, se impulsó la creación de nuevas poblaciones y cabildos suponiendo los comienzos de la vida urbana colonial. Durante su etapa se promovieron instituciones asistenciales, entre ellas, algunos de los primeros hospitales del ámbito americano.