Juls Janeiro, indiferente al último dardo de Belén Esteban a Jesulín en su nueva campaña publicitaria: "¿Quién es esa?"

03/11/2026 Juls Janeiro, indiferente al último dardo de Belén Esteban a Jesulín en su nueva campaña publicitaria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La guerra mediática entre Belén Esteban y la familia Janeiro ha sumado un nuevo capítulo este martes con la última campaña publicitaria de la colaboradora. Convertida en imagen de una lona de Idealo contra las falsas ofertas del Black Friday, la de Paracuellos ha lanzado un mensaje que no ha pasado desapercibido por su posible alusión a Jesulín de Ubrique: "Que no te toreen". Una frase que recuerda al lema de la campaña de Irene Rosales contra Kiko Rivera y que llega después de que Juls Janeiro protagonizase su propio anuncio para PcComponentes con el eslogan "Si se enchufa, está en PcComponentes".

Ante la repercusión de esta nueva campaña, la hija de Jesulín y María José Campanario ha dejado claro que no está pendiente de los movimientos de la colaboradora. Preguntada por el anuncio y por si considera que está dirigido a su padre, Julia ha asegurado que no sabe nada al respecto: "No he visto nada, vengo de trabajar. No sé quién es esa". Una respuesta con la que ha evitado entrar en la polémica y valorar el mensaje de Belén.

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La joven también ha sido preguntada por si le gustaría protagonizar una campaña junto a ella y por la posible reacción de su padre. Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen y ha cuestionado el interés de este tipo de preguntas. "¿Tú crees que mi padre está pendiente?", ha respondido cuando le han planteado si Jesulín podría haberse sentido molesto. Además, al preguntarle por sus propios proyectos, ha insistido en que está centrada en su faceta profesional: "Estoy muy contenta, muy centrada en mi trabajo, mis cosas y ya está. No estoy pendiente de los demás ni estoy en guerras ni en luchas".

Juls también ha rechazado la posibilidad de responder directamente a Belén Esteban, dejando claro que no quiere alimentar el enfrentamiento. "Esto me parece como si estuviésemos en un patio de un colegio. Se me hace un poco ridículo", ha afirmado, antes de reiterar que seguirá centrada en sus asuntos. Sobre si su madre ha visto la nueva campaña publicitaria, ha insistido en que ninguna de las dos está pendiente de lo que haga la colaboradora: "Nuestra vida, ya lo he dicho en muchas ocasiones, no gira en torno a esta persona ni a nadie".

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