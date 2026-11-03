España reducirá las frecuencias de trenes y reforzará la seguridad tras el accidente

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno de España reducirá temporalmente las frecuencias de trenes, reforzará los centros de control, incrementará las plantillas e introducirá mejoras tecnológicas para aumentar el nivel de seguridad en la alta velocidad ferroviaria, tras el accidente en el que murieron 69 personas.

El siniestro ocurrió el pasado miércoles cuando un tren de alta velocidad de la compañía Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla (sur) embistió a un tren de la operadora Iryo que estaba detenido en la vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén.

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El ejecutivo español ha aprobado una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas del accidente y a sus familiares, según anunció este martes en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el consejo de ministros.

Entre otras medias, se prevé reducir temporalmente el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla -aunque manteniendo el número de plazas- y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, se desarrollará un software con alertas automáticas; se mejorará la presentación visual de la información para facilitar la identificación de la posición de los trenes y del estado de las vías; y se usará la inteligencia artificial y los gemelos digitales (réplicas virtuales de procesos) para supervisar el funcionamiento del sistema y anticiparse a escenarios

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Además, se elaborará un estudio técnico con expertos independientes para valorar nuevas medidas de seguridad pasiva, entre ellas el rediseño de los espacios de equipaje, y se descarta el cinturón de seguridad al considerar que suponen un riesgo a la hora de evacuar los trenes.

Además, se ha fijado un régimen de ayudas directas de 72.121,46 euros por fallecido; y desde 2.400 a 84.141 euros por lesiones; a los que se suman igual cuantía como anticipo por responsabilidad civil.

Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán, excepcionalmente, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos. Esa consideración se aplicará también a determinadas prestaciones y pensiones cuando resulte más favorable. La protección se reconocerá de oficio y con efectos retroactivos.

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Por otro lado, el ministro se refirió a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la que se prevé que comiencen en 2027 obras de renovación, y, aunque aclaró que aún no hay una decisión tomada, se mostró reacio a cortarla al tráfico.

Óscar Puente no dimitirá, seguirá de candidato a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre encabezando la lista por Valladolid (centro) y tampoco será destituido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informó este martes fuentes del Gobierno.

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Tampoco "está sobre la mesa" la dimisión del presidente de Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, según las fuentes.

Puente aseguró, en su comparecencia, que entiende perfectamente algunas peticiones de dimisión tras este accidente ferroviario porque llegan de personas que van "de buena fe", pero rechazó de plano que pueda pedirlo el partido de la oposición Partido Popular (PP) o su líder, Alberto Núñez Feijóo. EFE

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