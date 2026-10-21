Sevilla refuerza su papel como "puente" entre Europa e Iberoamérica a través de la 'Alianza 500+'

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El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha recibido en la Casa Consistorial a los representantes de la 'Alianza Iberoamericana 500+', en un encuentro institucional destinado a fortalecer las relaciones entre las ciudades participantes y avanzar en nuevas vías de cooperación.

La reunión se enmarca en el encuentro que Sevilla acoge los días 20 y 21 de octubre, con la participación de representantes de nueve países, entre ellos los alcaldes de La Paz, Sucre y Quito, así como tenientes de alcalde y regidores de ciudades como Lisboa, Buenos Aires, Bogotá, Cartagena de Indias y Santo Domingo, entre otras, informa el Consistorio en un comunicado.

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En este sentido, Juan Bueno ha destacado que "Sevilla tiene una oportunidad extraordinaria para ejercer de puente entre Europa e Iberoamérica, transformando nuestro patrimonio compartido en nuevas oportunidades de desarrollo económico, cooperación y proyección internacional" y, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con una visión estratégica de ciudad que sitúa el patrimonio histórico, cultural y urbano como un activo fundamental para generar actividad económica, atraer inversiones, impulsar un turismo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La 'Alianza Iberoamericana 500+' reúne a 53 ciudades de América Latina, el Caribe, España y Portugal con el objetivo de compartir experiencias y desarrollar proyectos conjuntos en ámbitos como la regeneración urbana, la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y la planificación estratégica.

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La iniciativa cuenta con la secretaría técnica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y promueve la creación de alianzas estables que permitan intercambiar conocimiento y explorar nuevas oportunidades de financiación y colaboración internacional.

El encuentro de Sevilla permitirá presentar los principales proyectos estratégicos de la ciudad, compartir experiencias de las delegaciones participantes y definir nuevas líneas de trabajo para 2027. Asimismo, la iniciativa mira hacia 2029, cuando se conmemorará el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, una cita histórica que servirá de impulso para reforzar los vínculos entre Sevilla y las ciudades iberoamericanas y proyectar una nueva etapa de cooperación a ambos lados del Atlántico.

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