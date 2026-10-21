Médicos extirpan tumor pancreático a paciente que nació con los órganos invertidos

La operación representó un desafío para los especialistas debido al "situs inversus", una anomalía congénita que invierte la disposición de los órganos y obligó a adaptar la intervención - Créditos: Essalud.

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Los médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizaron con éxito una compleja operación para extirpar un tumor en el páncreas de Julia Reyes, una paciente que nació con los órganos internos ubicados en posiciones contrarias a las habituales. La intervención representó un desafío para los especialistas debido a esta particularidad anatómica, conocida como situs inversus, que obligó a adaptar el procedimiento quirúrgico.

La mujer llegó desde Áncash hasta Lima acompañada de sus hijos, quienes buscaron atención especializada ante los constantes desmayos y malestares que afectaban su salud. Durante las evaluaciones médicas, los profesionales identificaron la alteración congénita y detectaron una tumoración en la cabeza del páncreas, cuya extracción requería una intervención de alta complejidad.

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Para tratarla, el equipo médico practicó una pancreatoduodenectomía, también denominada cirugía de Whipple. Este procedimiento consiste en retirar la cabeza del páncreas y otras estructuras cercanas comprometidas, además de reconstruir las conexiones del aparato digestivo para permitir su funcionamiento.

Julia Reyes viajó desde Áncash hasta Lima junto a sus hijos para recibir atención especializada tras sufrir desmayos recurrentes, sudoración y otros malestares - Créditos: Essalud.

Una condición poco frecuente complicó la operación

El situs inversus es una anomalía congénita que provoca que los órganos internos se encuentren en una disposición invertida respecto de la anatomía habitual. En estos casos, estructuras como el corazón y el hígado pueden ubicarse en el lado opuesto del cuerpo, una característica que exige una evaluación minuciosa cuando el paciente necesita una intervención quirúrgica.

César Rodríguez Alegría, jefe del Servicio de Cirugía de Páncreas del Hospital Rebagliati, explicó que esta particularidad representó una dificultad adicional para el equipo, debido a que la ubicación de los órganos no correspondía con la distribución anatómica habitual.

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“Esta patología se llama situs inversus, donde todos los órganos están al otro lado, como en un espejo. Quiere decir que el corazón no está al lado izquierdo, sino al derecho; el hígado no está al lado derecho, sino al izquierdo. Es decir, los órganos están al revés”, indicó el especialista.

El médico precisó que la localización del tumor determinó la necesidad de recurrir a la cirugía de Whipple, una técnica que permite retirar la parte afectada del páncreas junto con otras estructuras comprometidas. La complejidad del caso exigió ajustar la planificación y la ejecución de la intervención a las características particulares de la paciente.

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Tras superar la intervención, Julia presenta una evolución favorable y continúa bajo seguimiento médico, acompañada de sus familiares durante su recuperación - Créditos: Essalud.

El trabajo multidisciplinario detrás del tratamiento

El Hospital Rebagliati realiza alrededor de 100 cirugías pancreáticas al año. Esta actividad se desarrolla con la participación coordinada de cirujanos, gastroenterólogos, radiólogos, patólogos, oncólogos, enfermeras y nutricionistas, entre otros profesionales sanitarios.

La intervención de distintas especialidades permite evaluar cada diagnóstico, organizar el tratamiento y acompañar a los pacientes durante su recuperación. En procedimientos de elevada complejidad, esta coordinación resulta fundamental para atender las necesidades específicas de cada caso.

Julia continúa su recuperación junto a su familia

Antes de llegar a Lima, Reyes atravesaba episodios recurrentes de sudoración, malestar y pérdida del conocimiento. Ante la persistencia de estos síntomas, sus hijos decidieron acompañarla a la capital para encontrar respuestas sobre su estado de salud.

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“Llegué por emergencia. Allá, en mi pueblo, me desmayaba por las tardes y mis hijos me dijeron: ven a Lima. No sabía lo que tenía. Cuando me enteré de que mis órganos estaban al otro lado, me sorprendí. Yo no creía que eso me podía pasar”, relató.

Tras superar la intervención, la paciente presenta una evolución favorable y continúa bajo seguimiento médico. Para ella y sus familiares, el resultado de la operación representa una oportunidad para dejar atrás la incertidumbre y afrontar su recuperación con esperanza.