Rusia y China amplían cooperación económica pese a las presiones externas, según Mishustin

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Moscú, 21 oct (EFE).- Rusia y China amplían de modo dinámico la cooperación comercial y económica pese a las presiones externas, aseveró hoy el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante una reunión con su homólogo chino, Li Qiang, celebrada en San Petersburgo.

"Pese al incremento de las presiones externas, la cooperación comercial y económica de Rusia y China muestra muy buena dinámica. Nuestro intercambio comercial bilateral creció en más de 30 veces en los últimos 25 años", declaró durante el encuentro, transmitido por la televisión pública rusa.

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En septiembre pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la ley aprobada por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa.

Y aunque el mandatario estadounidense firmó casi un mes después una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de estas sanciones, Rusia señaló que este paso dañará las relaciones entre Moscú y Washington.

El jefe del Gobierno ruso añadió durante la reunión con Li Qiang que Rusia y China "incrementan en uso de las divisas nacionales (...) que ya representan casi el 100 % de comercio mutuo".

Mushustin destacó que Moscú y Pekin incrementan su cooperación en las ramas de la energía, la cultura y las relaciones humanitarias.

"Se fortalecen consecuentemente las relaciones interregionales, y lo que es más importante, los contactos directos entre los ciudadanos de ambos países", destacó.

El primer ministro ruso señaló que ambos gobiernos "crean nuevos puntos de crecimiento partiendo de las ventajas competitivas reales de las economías de Rusia y China".

"Continuamos defendiendo consecuentemente nuestros intereses comunes, fortaleciendo la soberanía industrial y tecnológica" sobre la base del respeto mutuo, la buena vecindad y el beneficio mutuo, sostuvo.

Aseguró que Rusia continuará "garantizando de modo fiable los suministros ininterrumpidos de recursos energéticos, y en general estamos listos para fortalecer la cooperación en materia de energía".

"Rusia aprovecha la ventaja de su capital propio y exporta gas natural a China. Se está construyendo la ruta del Lejano Oriente. Se está desarrollando el proyecto de gasoducto denominado 'Fuerza del Baikal', una de las mayores arterias gasísticas de Eurasia", indicó.

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Además, citó entre los proyectos bilaterales posible iniciativas conjuntas en materia de energía nuclear.

En general, desatacó las producciones rusas bajo la marca 'Hecho en Rusia', que "mostraron su alta calidad y gran popularidad en China".

"Es necesario ampliar el surtido de suministros mutuos. Existe una demanda de esto por parte de los ciudadanos de ambos países", dijo.

Por su parte, el primer ministro chino aseveró que ambos países "han entrado en una nueva etapa de desarrollo acelerado, más efectivo y concreto".

Li llamó a aprovechar la reunión "como una oportunidad importante" para solucionar los problemas existentes, y "convertir del mejor modo posible los acuerdos al más alto nivel en acciones prácticas y resultados concretos".

"Sobre todo durante el último año, en medio de una situación internacional muy compleja, hemos avanzado codo con codo, de la mano, unidos, respondiendo a la inestabilidad e incertidumbre externas mediante una cooperación aún más enérgica y sólida", señaló el primer ministro chino.EFE

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