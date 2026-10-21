Presidenta madrileña, crítica con Sánchez, se reunirá con Milei este miércoles en Madrid

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Madrid, 21 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales opositoras al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrá este miércoles una reunión institucional con el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó el Gobierno madrileño.

Esta cita ya constaba en la agenda del viaje de Milei a España que facilitó el Gobierno argentino, pero la Comunidad de Madrid no la confirmó hasta esta misma mañana.

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El acto tendrá "una cobertura oficial" y será la propia Comunidad de Madrid la que "distribuirá información con los detalles de este encuentro", así como imágenes y fotografías, según fuentes del Ejecutivo regional.

La primera reunión entre la conservadora Díaz Ayuso (PP) y Milei en la capital tuvo lugar en junio de 2024, cuando la presidenta autonómica concedió al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Aquel acto, que se produjo en un clima de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España, se celebró en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, y en él Milei aludió veladamente a los casos de presunta corrupción en el entorno de Pedro Sánchez al referirse a las "porosas manos de los políticos", sus hermanos o sus parejas.

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Un año después, en el marco de la participación de Milei en el Madrid Economic Forum, el mandatario argentino mantuvo otro encuentro con Díaz Ayuso, según informó entonces la Presidencia argentina.

Y en enero de este año, Milei recibió a Díaz Ayuso en la Casa Rosada durante una visita de la presidenta a Argentina.

Este miércoles, la agenda de Milei en Madrid incluye, además de la cita con Díaz Ayuso, una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido de ultraderecha Vox.

A primera hora, Milei participó en un foro organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha llamado "impresentable dictador" a Sánchez y ha considerado que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas". EFE