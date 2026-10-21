Milei quiso ver a Felipe VI, pero Palacio dijo que la práctica exige ver también a Sánchez

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina trasladó a la Casa Real española el interés de su presidente, Javier Milei, en reunirse con el rey Felipe VI durante su viaje a Madrid, a lo que el Palacio de la Zarzuela le recordó la práctica habitual en España de que un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

Así lo indicaron fuentes de la Zarzuela, que señalaron que el interés del mandatario argentino de ver al rey fue trasladado de manera informal por parte del Ejecutivo argentino a la Casa Real, como han hecho en otros viajes anteriores de Milei a España.

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Y, como en anteriores ocasiones, explican las fuentes, se recordó la práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado: que un encuentro con el rey debe necesariamente ir acompañado de otro con el presidente del Gobierno.

En un encuentro organizado a primera hora por Nueva Economía Fórum, Milei confió en ver a Felipe VI en otra ocasión: "Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo.

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Milei asiste este miércoles en Madrid a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido ultraderechista Vox, y se reunirá por la tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el encuentro de Nueva Economía Fórum por la mañana, llamó "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas". EFE