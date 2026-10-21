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La OMS pide un seguimiento de los efectos de las olas de calor en embarazadas y niños

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Ginebra, 21 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este miércoles una iniciativa para ayudar a los países a hacer un seguimiento de los efectos de las olas de calor en embarazadas, recién nacidos y niños, "ante la intensificación del calor extremo en todo el mundo".

Lanzada junto a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la iniciativa recomienda que los países hagan durante las olas de calor un seguimiento especial de los niveles de partos prematuros, mortalidad infantil, casos de bajo peso al nacer y otros indicadores.

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También se anima a medir la asistencia escolar en los episodios de calor extremo.

Mediante esta vigilancia "se podrán identificar posibles repercusiones y adoptar medidas para proteger a mujeres y niños", destacó en un comunicado la directora de salud materna e infantil de la OMS, Pascale Allotey.

Estudios previos ya advierten que la exposición al calor extremo puede aumentar en un 26 % las posibilidades de parto prematuro, en un planeta que debido al calentamiento global ya ha multiplicado casi por cinco los días de temperaturas altas extremas a los que están expuestos los recién nacidos en comparación con hace 20 años.

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