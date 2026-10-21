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La familia Cosmen y el fondo Asterion lanzan una oferta por la matriz británica de Alsa

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Londres, 21 oct (EFE).- La familia Cosmen, fundadora de Alsa, y el fondo español de infraestructuras Asterion han presentado una oferta conjunta para hacerse con todo el capital de Mobico, el operador británico de transporte del que ya controla el 26 % y que es dueño de la empresa española de autobuses.

En un comunicado remitido este miércoles a la Bolsa de Londres, Mobico señala que Autobuses de León (AdL), el vehículo inversor creado expresamente para lanzar esta oferta por CMC Grupo -familia Cosmen- y Asterion, ha presentado una propuesta no vinculante de 46 peniques (54 céntimos) por acción en efectivo.

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En total, esta oferta -que busca que Mobico deje de cotizar y que no es vinculante- supone valorar la empresa en más de 280 millones de libras (casi 340 millones de euros) y, según la información difundida, el grupo británico está dispuesto a recomendar a sus accionistas que la acepten.

En su nota, el operador británico señala que los consejeros independientes de Mobico han evaluado detenidamente la oferta, junto con sus asesores, y consideran que su valoración es tal que estarían dispuestos a recomendarla a los accionistas.

Agrega que estos consejeros han acordado permitir a AdL -el vehículo inversor- realizar un proceso de diligencia debida a fin de avanzar hacia una intención firme de formular una oferta.

Mobico recuerda que no hay certeza de que finalmente se presente una oferta firme por el grupo y recomienda a los accionistas que no adopten ninguna medida en relación con la propuesta.

Según el comunicado, AdL está obligada, a más tardar a las 17:00 GMT del 18 de noviembre de 2026, a anunciar una intención firme de oferta por Mobico o bien que no tiene intención de formularla.

Actualmente Mobico gestiona flotas de autobuses, autocares y trenes, y cuenta con unos 30.000 empleados.EFE

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