La deuda acumulada británica se sitúa en el 94 % del PIB

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Londres, 21 oct (EFE).- La deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales de septiembre el 94 %, por lo que se mantiene en el nivel más alto desde los pasados años sesenta, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El endeudamiento en el mes de septiembre fue de 24.500 millones de libras (28.910 millones de euros), un 7,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, añadió el organismo oficial.

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En cuanto al actual año fiscal -entre abril y septiembre-, el endeudamiento fue de 97.800 millones de libras (115.404 millones de euros), un 4,3 % menos que en el mismo periodo del año pasado y equivale al 3,1 % del PIB británico.

La ONS dio a conocer los datos del endeudamiento tras informar de que el índice de precios al consumo (IPC) del país se situó en los doce meses hasta septiembre en el 3,5 %, frente al 3,1 % en agosto, por lo que está en el nivel más alto desde octubre de 2025.

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La cifra es superior a lo anticipado por los analistas, que esperaban que la inflación alcanzara el 3,4 %. La inflación se mantiene aún por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %. EFE