El papa retoma las audiencias y se vuelve a subir al papamóvil tras su operación

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Ciudad del Vaticano, 21 oct (EFE).- El papa León XIV retomó este miércoles las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer y por el que se le tuvo que extirpar una parte del pulmón.

El pontífice fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó retomaría sus actividades gradualmente.

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"Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice, de 71 años, tras el rezo del ángelus ante los miles de fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro.

A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudo en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Por el momento, desde el Vaticano se continúa con los preparativos del viaje del papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también otras audiencias en agenda.

El hermano del papa Lous Prevost afirmó en una entrevista con el medio estadounidense: "Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien ”y agregó que el pontífice “está fenomenal”, por lo que “no epseramos ninguna mala noticia”.

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Agregó que: “por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”. EFE

(foto)(vídeo)