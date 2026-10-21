Ucrania denuncia ataques rusos constantes a energía, ferrocarriles, comercios y viviendas

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Kiev, 21 oct (EFE).- Rusia ha atacado desde la pasada noche “sin cesar” infraestructuras energéticas y ferroviarias, centros comerciales y edificios residenciales, según denunció en su cuenta de X el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, que dio cuenta de al menos cuatro muertos en estos bombardeos.

“En Kiev, un dron golpeó un edificio de 24 plantas, matando a dos personas. En Kórotich, en la región de Járkov, un ataque destruyó dos casas, matando a dos personas e hiriendo a once”, escribió el jefe del Gobierno ucraniano.

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Koretski informó además de ataques en una universidad en la ciudad de Kremenchuk (en la región de Poltava de Ucrania central) y a un centro comercial de Uman (Cherkasi, Ucrania central).

Una fuente de la empresa propietaria del centro comercial de Uman, la cadena de tiendas de bricolaje Epitsentr, dijo a EFE que otros tres de sus grandes almacenes han sido “destruidas” en ataques rusos en Kovel (región nororoccidental de Volinia), Dubno (en la vecina Rivne) y Pervomaisk (en la sureña Mikoláyiv) en las últimas 24 horas.

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El primer ministro ucraniano dijo además que Rusia atacó infraestructuras energéticas en Kiev, Volinia, Odesa (sur) y Mikoláyiv.

Infraestructuras comerciales privadas sufrieron daños en Volinia, Leópolis (oeste), Odesa y Zhitómir (centro-norte). Varias personas han resultado heridas en Poltava, Leópolis, Cherkasi y Cherníguiv (norte), según el propio Koretski.

Rusia está llevando a cabo una agresiva campaña de ataques contra la retaguardia ucraniana cuya efectividad se debe en gran parte a los drones con motor a reacción que utilizan ahora las fuerzas del Kremlin.

Ucrania es particularmente vulnerable a estos drones debido a la elevada velocidad que alcanzan. EFE

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