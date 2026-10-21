Israel acusa a Turquía de desestabilizar la región tras la ratificación de su acuerdo marítimo con Libia

21/10/2026 El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, visita el mausoleo de Omar al Mujtar en Bengazi (Libia) POLITICA MAGREB AFRICA LIBIA INTERNACIONAL MINISTERIO DE EXTERIORES DE TURQUIA

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El Gobierno de Israel ha acusado este miércoles a Turquía de "seguir desestabilizando el Mediterráneo oriental" después de que las autoridades del este de Libia hayan ratificado en la víspera un acuerdo marítimo con Ankara y restaurado sus relaciones con el Gobierno turco tras años de distanciamiento.

La ratificación del acuerdo por parte del este de Libia supone que Turquía ha restaurado por completo las relaciones con las dos autoridades paralelas que existen en el país norteafricano. La otra es el Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Trípoli, y que ya había firmado con Ankara este memorándum en 2019.

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El acuerdo no está reconocido por la Unión Europea ni por países individuales especialmente afectados como Grecia, por ejemplo, al considerar que no tiene sentido que dos países firmen un acuerdo marítimo si sus costas no son opuestas ni adyacentes.

Israel, una de las grandes rivales regionales de Turquía (en particular de un tiempo a esta parte por la guerra de Gaza y la inestabilidad en Siria), ha reaccionado condenando la decisión de las autoridades del este del país, que "infringe los derechos soberanos de estrechos aliados de la región". "Por desgracia, una vez más estamos viendo cómo Turquía está desestabilizando la región del Mediterráneo oriental", ha concluido

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