Iris Tió: "Con Andrea Fuentes tenemos el equilibrio perfecto entre exigencia y diversión"

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La nadadora española Iris Tió no esconde que la seleccionadora nacional del equipo nacional de natación artística, Andrea Fuentes, les ha proporcionado "un equilibrio perfecto entre exigencia y diversión", mientras que además considera un "honor" que Rusia les copiara un elemento de la coreografía en el Campeonato de Europa porque significa que están haciendo las cosas "bien".

"Con Andrea Fuentes tenemos el equilibrio perfecto entre exigencia, entrenamiento duro e inteligencia con locura, diversión y cuidar al deportista. Entonces me encanta este método porque con esta combinación perfecta creo que nos va muy bien", expresó Iris Tió en declaraciones a Europa Press en la Gala de la Real Federación Española de Natación de principios de este mes.

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Y es que esa locura y esa diversión se transmite en el equipo porque ya tienen "el gusanillo" de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya que ese es "el objetivo final". "Tenemos rivales muy potentes como Rusia y China. Además, este Mundial del año que viene (Budapest) va a ser muy importante porque nos vamos a encontrar con ellos y queremos ir a tope", aseguró Tió.

La nadadora de Barcelona, que firmó un gran Europeo en París el pasado verano, con seis medallas, entre ellas el oro en solo técnico, se mostró "muy orgullosa y contenta" por ser premiada como a la mejor deportista femenina de la RFEN 2026.

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Y precisamente ese oro conseguido en el Campeonato Europeo de Natación, que la convirtió en la primera española en conseguirlo esa modalidad, es algo que le motiva "mucho" para seguir alcanzando sus sueños.

Por ello, para lograr todos los éxitos alcanzados en este año, Tió explicó cómo ha sido su preparación en uno de sus mejores años de su carrera deportiva. "Ha sido una preparación muy intensa en un año con muchos retos y aprendizaje junto con todo el equipo, pero estoy muy contenta de cómo ha ido saliendo el final de la temporada", remarcó.

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Respecto a la polémica con el equipo ruso por copiar a las españolas en la coreografía de la prueba rutina libre en el Europeo, a la joven nadadora le pareció "un honor" porque eso significó que están haciendo las cosas "bien". "Nunca pensaba que Rusia nos iba a copiar porque siempre éramos nosotras las que mirábamos a ellas. Entonces es una buena señal y vamos a seguir trabajando para hacernos líderes en este deporte", opinó.

Por último, Tió ve un "buen futuro" en la natación artística. "Estos buenos resultados y este método de Andrea Fuentes y de todo el equipo que tenemos es un ejemplo para muchos clubes y niñas que empiezan. Se está haciendo algo grande con las ganas de hacer natación artística", zanjó.

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