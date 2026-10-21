FFW propone la creación de una ley para rescatar animales en situaciones de catástrofe

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La Fundación Franz Weber ha pedido la aprobación de una ley que contemple el rescate de animales en situaciones de catástrofe o ante fenómenos meteorológicos adversos, al igual que ya han hecho los gobiernos de Portugal o Colombia.

La entidad ha afirmado en un comunicado que más de la mitad de los hogares conviven con mascotas y ha lamentado que la búsqueda, salvamento y socorro de animales no se hayan plasmado en protocolos o actuaciones específicas por parte de los medios públicos de emergencias.

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Según datos del Gobierno central citados por la Fundación, en 2025 se contabilizaron más de 15,1 millones de mascotas, un 14 por ciento más que en 2021.

En este sentido, han considerado que estos datos plantean la "obligación" de que las instituciones respondan a una realidad que "depende más de la buena voluntad de bomberos y fuerzas de seguridad" que de una correcta planificación de los recursos.

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