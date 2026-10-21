El Vaticano comunica que el Papa no necesitará ningún tratamiento más tras ser operado de un adenocarcinoma

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El Papa León XIV no necesitará más tratamientos según los resultados obtenidos tras haber sido operado con éxito de un adenocarcinoma en el pulmón derecho que le fue extirpado el pasado 13 de octubre en la Policlínica Gemelli, en Roma.

Las pruebas de "biología molecular" realizadas al tumor confirman que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba "localizada". Tras una "evaluación oncológica posterior", se ha concluido que no es "necesario ningún tratamiento adicional", según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede y recoge Vatican News.

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El Papa León XIV fue operado el pasado martes "con éxito" en "el plazo y de la forma previstos". La operación la llevó a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, quien informó de que el examen histológico in situ confirmó "el diagnóstico que sospechaban con los exámenes preoperatorios.

La cirugía duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.