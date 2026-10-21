Judiciales

Los Sauces y Hotesur: el juicio comenzará el viernes y Cristina Kirchner podrá conectarse por zoom

El presidente del tribunal estableció que la vía telemática solo aplicará durante la lectura de la hipótesis del caso

Cristina Kirchner salió al balcón en el Día de la Lealtad
El Tribunal Oral Federal 5 fijó el inicio conjunto de los juicios de Los Sauces y Hotesur para el 23 de octubre de 2026
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El Tribunal Oral Federal 5 mantuvo el inicio conjunto de los juicios de Los Sauces y Hotesur el 23 de octubre de 2026 y autorizó que los imputados participen por vía telemática en la audiencia inicial. La medida busca cumplir la orden de la Cámara Federal de Casación Penal de unificar ambos debates sin postergar la fecha ya fijada.

La decisión beneficia a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner, quienes le habían pedido al TOF 5 que les permitan participar por zoom. El diputado nacional advirtió que necesita compatibilizar sus obligaciones parlamentarias, mientras que la ex presidenta solicitó evitar el operativo de seguridad que requiere su traslado desde su departamento en Constitución donde cumple prisión domiciliaria hasta los tribunales de Retiro.

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En la resolución ordenatoria, el presidente del tribunal, el juez José Antonio Michilini, sostuvo que el escaso margen entre la decisión revisora y el comienzo del proceso dificultaba garantizar la presencia de todos los acusados, algunos domiciliados fuera de la jurisdicción.

La modalidad telemática solo regirá durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras que los abogados defensores deberán asistir de forma presencial a la sala de audiencias.

Michilini delimitó el alcance de la decisión al señalar que “debe quedar claro, entonces, que lo aquí dispuesto no importa habilitar la realización de un juicio virtual ni establecer una modalidad híbrida para su desarrollo”.

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Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez
Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez

El TOF 5 ordenó adoptar las medidas técnicas necesarias para que los imputados sigan la audiencia de manera íntegra, escuchen las piezas procesales y mantengan una comunicación reservada y oportuna con sus defensores.

Tras la etapa inicial, los acusados deberán comparecer personalmente en los actos posteriores del debate que requieran su presencia. Michilini sostuvo que esa regla responde a la relevancia que adquiere la asistencia personal para el ejercicio de las facultades procesales, en especial durante las declaraciones indagatorias.

La decisión del Tribunal Oral Federal se aprobó por mayoría, con la adhesión del juez Fernando Machado Pelloni al criterio de Michilini.

Machado Pelloni consideró que las decisiones de organización del debate corresponden legalmente a quien preside el tribunal. Asimismo, avaló la decisión sobre la intervención virtual en la lectura inicial y la presencialidad en las etapas siguientes.

Por su parte, la jueza Adriana Palliotti coincidió con la fecha y con la realización de un único debate para ambas causas, aunque rechazó la modalidad remota general en la audiencia inicial. Postuló que los acusados deben estar en la sala para la lectura de las piezas y sus declaraciones indagatorias.

Palliotti admitió excepciones individuales por problemas de salud documentados o por la distancia entre el domicilio y el tribunal, como en el caso de quienes residen en Río Gallegos.

En minoría, planteó que “corresponderá adecuar la frecuencia de las audiencias a desarrollarse a los fines de dotar a las partes intervinientes en ‘Hotesur’ del plazo de diez (10) que la norma otorga, si así lo solicitan”.

Antecedentes

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que ambos expedientes deben tratarse en un único juicio oral, y revocó la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que había dispuesto separarlas, proponiendo para Hotesur una fecha -que ya quedó anulada-, el 19 de marzo de 2027.

Por mayoría, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que el desdoblamiento no tenía fundamentos suficientes.

Petrone explicó que la conexidad entre ambos procesos respondía a razones jurídicas vinculadas con las reglas que rigen el concurso de delitos, no a una mera conveniencia instrumental.

Barroetaveña adhirió a esa postura y remarcó que la resolución del tribunal oral podía afectar la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, representada por la Unidad de Información Financiera.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

Los camaristas señalaron que ambos expedientes están conectados por los imputados, las sociedades involucradas, las operaciones investigadas y parte de la prueba, por lo que dividirlos podría fragmentar la acusación y derivar en decisiones contradictorias.

Por su parte, el juez Alejandro Slokar votó en disidencia, al entender que Casación no debía intervenir en una decisión organizativa propia del tribunal de juicio.

Asociación ilícita y lavado de activos

En Los Sauces se juzgan presuntas maniobras de lavado de activos a través del alquiler de propiedades y hoteles de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación incluye, entre otros delitos, asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras.

En cuanto a Hotesur, se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, y el rol de su administradora, Valle Mitre. Las empresas del grupo Báez habrían contratado habitaciones que, según la hipótesis acusatoria, en algunos casos registraron una ocupación insuficiente o inexistente respecto de los montos abonados.

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