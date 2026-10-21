El petróleo de Texas baja 0,57 % pendiente de EE.UU. e Irán

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Nueva York, 21 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,57 % este miércoles, hasta 97,26 dólares el barril, pendiente de Estados Unidos e Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los nuevos de referencia en Estados Unidos, restaban 0,56 dólares.

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El mercado del crudo sigue pendiente de la evolución del conflicto en Oriente Medio después de que los equipos mediadores de Catar y Pakistán trasladan a Estados Unidos e Irán un propuesta para reducir las hostilidades y reanudar las negociaciones según el medio catarí Al Araby al Jadeed.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchí, afirmó que mantienen negociaciones con Washington "sin interrupción" para a través de intermediarios como Pakistán.

"Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Catar, continúan sin interrupción", declaró Araqchí, durante una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, recoge este miércoles la agencia pública iraní IRNA.

En este sentido, defendió que en septiembre presentaron el el denominado plan de siete día, que concluía con la reapertura del estrecho de Ormuz y que EE.UU. informó de que está "de acuerdo con las condiciones" pero que desea añadir "algunas cláusulas más".

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En la víspera, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó a Teherán en un intento por relanzar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, en las que Pakistán ejerce de mediador.

La visita de Munir se produce después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmara este martes que la respuesta de Washington al plan de siete días de Irán para poner fin al conflicto fue "insuficiente e incompleta". EFE

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