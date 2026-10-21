Cuatro partidos a Facundo Bernal por su expulsión ante el Barcelona

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Comité de Disciplna de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto cuarto partidos de sanción al jugador uruguayo del Betis Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la última jornada de Liga frente al Barcelona, tras un encontronazo con Lamine Yamal.

Según el acta arbitral, Bernal fue expulsado tras una confrontación, "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

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El Betis presentó alegaciones en defensa de su jugador, que no han sido estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta.