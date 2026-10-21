(Cró) Bayern y Arsenal firman tablas de poder a poder, el Inter respira y el United se hunde en Como

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El FC Bayern Múnich alemán y el Arsenal FC inglés empataron a dos goles en el partido más atractivo del miércoles en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, mientras que el Inter de Milán italiano respiró con una sufrida victoria y el Manchester United fue goleado por el Como 1907.

En el Allianz Arena de la capital bávara se cruzaban dos de los serios aspirantes a llegar a lejos en la máxima competición continental, los cuales dejaron un choque de poder a poder, donde los locales, liderados por un nuevamente soberbio Harry Kane, dieron sensación de ser mejores, pero los visitantes demostraron la madurez alcanzada para no descomponerse y saber replicar para llevarse un punto.

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El Bayern, con la baja de Michael Olise por su expulsión de la pasada jornada, salió decidido a dominar y a desquitarse de ese empate ante el modesto Viking, pero fueron los 'gunners' los que golpearon primero, con el tanto de Eberechi Eze, que había sustituido a un Bukayo Saka que se había lesionado en los primeros minutos.

El equipo de Vincent Kompany pudo recibir el 0-2 poco después, pero se rehizo a la desventaja bajo el mando de Kane, que dio un sensacional pase a Alphonso Davies para la igualada con la que se llegó al descanso en el Allianz Arena.

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Y tras este, el partido continuó siendo de alto nivel, sobre todo en las porterías donde tanto David Raya como Manuel Neuer fueron claves en sus equipos. También lo fue Kane para adelantar al Bayern desde el punto de penalti tras una mano de Jurrien Timber y firmar su décimo partido seguido de Champions marcando y su decimosexto gol en su carrera al Arsenal.

El conjunto de Mikel Arteta también dejó claro que sabe encajar estos golpes y no dudó en ir a por el empate en un duelo que se abrió, con alternativas en ambos lados, pero donde Declan Rice terminó sellando las tablas en el minuto 81.

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Por otro lado, la jornada dejó otro mal partido del Manchester United inglés, goleado 4-1 por el debutante Como 1907 que entrena Cesc Fábregas y que encajó su segunda derrota seguida tras caer en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El equipo italiano demostró que no es una casualidad que esté en la Champions y sumó su segunda victoria en la liguilla con goles con marca de 'La Fábrica' del Real Madrid gracias a un doblete del argentino Nico Paz, que además dejó una asistencia en un excelente partido, y del defensa Jacobo Ramón, más otro del exdelantero del RC Celta Anastasios Douvikas, mientras que Joshua Zirkzee maquilló el marcador en el añadido.

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Con todo, la jornada del miércoles en la máxima competición europea sólo dejó un triunfo de un conjunto de la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery, que también tiene pleno de triunfos en esta liguilla tras imponerse con autoridad por 3-1 al Viking noruego, que la pasada jornada le había arañado un punto al Bayern.

Además, el Inter de Milán pudo respirar al conseguir sus tres primeros puntos, muy sufridos, al ganar en el Giuseppe Meazza al Shakhtar Donetsk ucraniano por 1-0 y jugando con diez futbolistas por la evitable expulsión de David Bastoni por una fulgurante doble amarilla.

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El equipo 'neroazzurro', tras la derrota en el Santiago Bernabéu y la inesperada de la pasada semana en casa ante el Club Brujas, no realizó un gran partido, sin demasiadas ocasiones, pero no se vino atrás por la expulsión de su central y encontró premio con el gran gol de Carlos Augusto en el minuto 78, aunque Josep Martínez aún tuvo que intervenir en el último suspiro para evitar el empate visitante.

Del resto de la jornada, destacaron las victorias del Club Brujas belga por 3-0 ante el Racing Lens francés para ponerse con seis puntos, la del Galatasaray turco, que estrenó su casillero de puntos al batir a domicilio por 2-4 al LOSC Lille francés, que llegó a ir dominando 2-1 al filo del descanso, y, en una sorpresa, la del debutante LASK austriaco en casa del Sporting de Portugal por 2-3 y pese a que los locales se adelantaron en el marcador al inicio del choque.

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