Colombia no tiene política de seguridad para los comicios de 2027, alerta plataforma civil

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Bogotá, 21 oct (EFE).- La plataforma civil independiente Misión de Observación Electoral (MOE) para Colombia advirtió este miércoles que el país suramericano carece de una política de seguridad para los comicios locales de 2027.

La directora de la MOE Alejandra Barrios lanzó esta advertencia tras el acto de lanzamiento de la observación electoral en Bogotá en el día en que comenzó la organización de las elecciones de 2027, en las que se elegirán al menos 20.323 cargos públicos.

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"Hoy no tenemos una política de seguridad. Tenemos acciones de orden público frente a hechos que ocurren de orden público, pero no una política de seguridad", afirmó Barrios.

La Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la MOE instalaron formalmente el proceso de seguimiento a las elecciones, en las que los colombianos elegirán el próximo 31 de octubre de 2027 a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

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Estas entidades recibieron felicitaciones por parte de varios organismos internacionales de observación electoral tras los comicios presidenciales de este año -en los que resultó ganador Abelardo de la Espriella- por desarrollarse de manera pacífica y por su buena organización.

En las últimas elecciones regionales, celebradas en 2023, la MOE registró 91 hechos de alteración al orden público en 80 de los 1.103 municipios del país, que tuvieron su origen en "tensiones y denuncias por presunta trashumancia electoral (el traslado irregular de votantes de un municipio a otro)", según Barrios.

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La MOE desplegará su observación a través de 34 coordinaciones regionales, pondrá especial atención a los municipios que presenten niveles de riesgo altos o extremos para el libre ejercicio de la política, y vigilará la financiación de las campañas, la compra de votos y el constreñimiento al elector.

Además, estos comicios tendrán una complicación añadida por el grave terremoto del pasado 10 de agosto porque el 38 % de los municipios del país tienen daños en sus centros educativos, los cuales suelen funcionar como puestos de votación.

"Teniendo en cuenta el valor social de dicha infraestructura, la MOE instó a las autoridades a diseñar planes, tanto de reconstrucción como alternativos, que garanticen el derecho al voto de toda la ciudadanía", agregó la entidad. EFE