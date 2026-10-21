Avanza en el Congreso argentino la restitución del límite a venta de tierras a extranjeros

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Buenos Aires, 21 oct (EFE).- El Congreso de Argentina avanzó este miércoles con la restitución de una ley que limitaba la venta de tierras a extranjeros y que había sido derogada por decreto por el presidente Javier Milei a fines de 2023, una medida que desató una prolongada disputa judicial y una fuerte controversia política.

La restitución de la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, fue votada este miércoles por la Cámara de Diputados como parte del proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que fue modificada tras su aprobación en el Senado en medio de un fuerte movimiento de protesta popular.

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La versión del proyecto presentada este miércoles por el oficialismo en la Cámara de Diputados incluyó un artículo adicional que restituye la Ley de Tierras Rurales, por lo que deberá ahora ser remitido nuevamente al Senado para su aprobación.

La decisión del Gobierno de incorporar al proyecto la restitución de la ley fue anunciada el pasado miércoles en respuesta a la creciente presión social y ante la posibilidad de que la oposición lograra los apoyos necesarios en el Congreso para revertir el decreto de 2023 que incluía, entre muchas otras cuestiones, la derogación de dicha norma.

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Tras la decisión del Ejecutivo de echarse atrás en su intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros, la sesión impulsada por la oposición no logró el jueves el quórum necesario para si quiera debatir la derogación de aquel decreto presidencial, pilar del plan de desregulación económica de Milei.

La derogación de la Ley de Tierras decretada por Milei quedó inicialmente en suspenso por una medida cautelar dictada por un tribunal de alzada en marzo de 2024.

Ante esto, el Gobierno impulsó en el Congreso el proyecto de ley de 'inviolabilidad de la propiedad privada', que incluía en un primer momento un capítulo que flexibilizaba los límites a la venta de tierras a extranjeros pero que fue eliminado por el oficialismo antes de su llegada al Senado debido a la creciente presión política y social.

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El texto aprobado este miércoles no solo sigue sin incluir dicha flexibilización sino que incluye un artículo adicional que específicamente restituye la Ley de Tierras Rurales en su texto original.

En paralelo a los trámites en el Congreso, los trámites en la Justicia han seguido avanzando, y el pasado 29 de septiembre la Corte Suprema revirtió el fallo judicial de marzo de 2024, avalando así la derogación de la Ley de Tierras prevista por el decreto presidencial de 2023 y reactivando el reclamo de la oposición.

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El pasado 9 de octubre, y tras fuertes cuestionamientos por su fallo de septiembre, la Corte Suprema volvió a dejar en suspenso la derogación de la ley en respuesta a un reclamo de 2024 de una organización ambientalista de la Patagonia. EFE