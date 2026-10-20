Mueren más de 70 personas en un ataque con dron en Abyei, en disputa entre Sudán y Sudán del Sur

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Al menos 73 personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas a causa de un ataque con drones contra un mercado en la región de Abyei, en disputa entre Sudán y Sudán del Sur, según han denunciado las autoridades sursudanesas, que han acusado al Ejército sudanés del bombardeo, sin que Jartum se haya pronunciado al respecto.

El ministro de Información de Abyei, Yohana Akol Ngor, ha señalado que el ataque fue lanzado a primera hora del lunes contra un mercado situado a diez kilómetros de la capital regional, Abyei, antes de agregar que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando, ya que los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona.

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Asimismo, ha afirmado en declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj que entre las víctimas hay ciudadanos de ambos países y ha manifestado que la mayoría de ellas son comerciantes que trabajan en el lugar.

Fuentes citadas por este medio han señalado que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) usaban el mercado para obtener combustible para sus fuerzas, enfrentadas al Ejército de Sudán en la guerra civil desatada en abril de 2023, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre este extremo.

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El Ministerio de Exteriores sursudanés ha expresado su "grave preocupación" por el ataque contra el mercado de Amiet, que achaca directamente al Ejército de Sudán, motivo por el que ha concovado al embajador sudanés para trasladar su "firme protesta" por el bombardeo y "sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei".

"El Gobierno pide a Sudán que evite acciones que puedan poner en peligro las vidas y las propiedades civiles", ha manifestado en un comunicado publicado a través de redes sociales, en el que insiste en que todos los asuntos relativos a esta región en disputa "deben ser abordados a través de los canales diplomáticos establecidos y los mecanismos existentes para el diálogo y las interacciones".

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En este sentido, Yuba ha reiterado su "compromiso" con "la protección de los civiles" y "la preservación de la paz, la seguridad y la estabilidad" en Abyei, al tiempo que ha reclamado a Jartum que "adopte las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de incidentes".

"El Gobierno de Sudán del Sur está firmemente comprometido con los principios de coexistencia pacífica y de resolución pacífica de las disputas, en línea con el Derecho Internacional", ha recalcado la cartera, que ha exigido a las autoridades sudanesas que "desistan de este tipo de ataques y acciones".

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El estatus de Abyei --donde está desplegada la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)-- quedó en suspenso cuando Sudán del Sur declaró su independencia en el año 2011 y sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos países por su importancia geoestratégica y sus reservas energéticas.

En principio, el futuro de la región debería haberse dilucidado según un referéndum estipulado en los históricos acuerdos de paz de 2005, que desembocaron en la independencia de Sudán del Sur, si bien los dgok dinka han imposibilitado el plebiscito al rechazar sin paliativos la participación de los nómadas miseriya en la consulta.

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