Israel mata a un adolescente de 15 años y a un matrimonio en Gaza, según hospitales

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Gaza, 20 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un adolescente de 15 años y a un matrimonio en dos ataques en el note y el sur de la Franja de Gaza, informaron fuentes de los hospitales gazatíes.

Según indicó el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza (norte), sobre las tres de la madrugada falleció un matrimonio en un ataque con proyectiles perpetrado por un helicóptero contra un apartamento residencial cercano a este centro hospitalario.

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Los fallecidos fueron identificados como Akram Yasin y su esposa, Dina Abu Bakar.

Además, el hospital Náser de Jan Yunis (sur) informó de la muerte del adolescente de 15 años Majd Mohamed Fajri Hasan a causa de disparos del Ejército israelí en la zona de Qizan Al Najar.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones contra objetivos específicos que suele atribuir como presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras, a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.480 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.522 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año. EFE