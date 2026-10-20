Una sonda japonesa parte rumbo a la luna Fobos de Marte con el vehículo explorador franco-alemán Idefix

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Una sonda espacial japonesa ha iniciado con éxito este martes su viaje hacia Marte, con el objetivo de desplegar el vehículo explorador franco-alemán Idefix en Fobos, una de las lunas de Marte, en 2029.

La misión no tripulada, denominada Martian Moons eXploration (MMX) y liderada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), tiene como meta traer a la Tierra, en 2031, las primeras muestras obtenidas en Fobos.

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El lanzamiento se ha realizado este martes desde el puerto espacial japonés de Tanegashima --una isla situada en el suroeste de Japón-- a bordo de un cohete H3, aunque la ventana de lanzamiento para esta misión se extiende hasta el 7 de noviembre, según ha informado el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).

Se prevé que la nave espacial llegue a Marte en 2027, tras un viaje de aproximadamente un año, y entre en órbita alrededor del planeta. Allí, el vehículo explorador Idefix --desarrollado por las agencias espaciales de Francia y Alemania-- será liberado de la nave espacial a una altitud de unos 40 metros sobre Fobos, hacia el cambio de año entre 2028 y 2029. El vehículo descenderá en caída libre hasta la superficie, se enderezará tras el aterrizaje y comenzará a explorar la luna.

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Según el DLR, Idefix tiene un tamaño similar al de una caja de bebidas y pesa solo 25 kilogramos; no obstante, cuenta con la mayoría de los instrumentos que se encuentran en un vehículo explorador científico de gran tamaño. Gracias a su diseño ligero y a la baja gravedad de la luna, el vehículo puede aterrizar directamente en Fobos sin necesidad de un módulo de aterrizaje independiente.

Se espera que Idefix pase cerca de 100 días explorando la superficie de la luna, convirtiéndose así en el primer vehículo explorador que opera en una luna de Marte.

Este róver fue desarrollado por las agencias espaciales de Francia y Alemania. El nombre proviene de los cómics de Astérix, donde el perro se llama, en el original francés, Idéfix (en español, Ideáfix), un juego de palabras con la expresión "idée fixe" (idea fija u obsesión).

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EL MISTERIO DE LAS LUNAS DE MARTE

Fobos y Deimos, junto con la Luna terrestre, son los únicos satélites naturales presentes en el sistema solar interior. Ambos son mucho más pequeños que la Luna de la Tierra y poseen formas irregulares. Fobos mide poco menos de 27 kilómetros en su punto más ancho, mientras que Deimos tiene un diámetro máximo de unos 15 kilómetros. Las temperaturas en Fobos oscilan entre los -150 y los 30 grados Celsius.

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A pesar de acompañar a Marte desde hace miles de millones de años, el origen de Fobos y Deimos sigue siendo uno de los grandes enigmas del Sistema Solar.

Los científicos debaten desde hace décadas si son antiguos asteroides capturados por la gravedad de Marte o si se formaron a partir de los restos expulsados tras un enorme impacto sobre el planeta rojo. Las muestras obtenidas por MMX podrían resolver definitivamente esta cuestión.

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Pero la relevancia de la misión va mucho más allá de las lunas marcianas, ya que proporcionará información sobre los procesos que dieron forma al Sistema Solar primitivo y del propio Marte. En ese caso, MMX podría proporcionar una valiosa ventana al pasado geológico del planeta rojo sin necesidad de aterrizar sobre su superficie.

La nave entrará en órbita alrededor de Marte, estudiará detalladamente Fobos y Deimos y realizará varios descensos controlados sobre la superficie de Fobos para dejar un róver de exploración in situ y un módulo para recoger muestras que serán transportadas de regreso a la Tierra.

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El retorno está previsto para comienzos de la próxima década, cuando los laboratorios más avanzados del mundo podrán analizar unos materiales que han permanecido inalterados durante miles de millones de años.

España, a través de un equipo de Sistemas Espaciales de INTA y el CAB-CSIC-INTA, participa activamente en esta misión internacional con ciencia y tecnología en el instrumento RAX (Raman Spec-trometer for MMX), instalado a bordo del róver Idefix, desarrollado por las agencias espaciales francesa y alemana (CNES y DLR).

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La aportación tecnológica principal es la unidad láser del instrumento RAX, un diseño redundante (con dos canales), miniaturizado (menos de 100 gramos, como una caja de cerillas) y de altas prestaciones para la realización de espectroscopía Raman (excitación muy estrecha y de muy alta estabilidad).

RAX tiene la capacidad de identificar minerales y compuestos químicos in situ sobre la superficie de Fobos. "Estas medidas permitirán comprender mejor la naturaleza de los materiales presentes en la luna marciana y aportar pistas fundamentales sobre su origen y evolución", explica Olga Prieto-Ballesteros, investigadora del CAB y colíder de la ciencia del instrumento.

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La participación del CAB-CSIC-INTA en MMX se suma a una larga trayectoria de contribuciones españolas a la exploración planetaria internacional, reforzando el papel de España en algunos de los programas científicos más relevantes dedicados al estudio de Marte (Curiosity, Perseverance, Rosalind Franklin) y otros cuerpos del Sistema Solar.