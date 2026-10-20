Agencias

2-1. Libertad vence a Universidad de Chile y la deja al borde de la eliminación

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Quito, 19 oct (EFE).- El equipo femenino de Libertad se impuso este lunes por 2-1 al de Universidad de Chile en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores que se juega en Quito, y dejó al conjunto santiaguino al borde de la eliminación, mientras que las paraguayas sumaron 4 puntos y quedaron igualadas con Deportivo Cali.

Paola Genes abrió el marcador en el minuto 11 con un remate de cabeza dentro del área, tras aprovechar un saque de esquina, y Luján Tamay amplió la ventaja para Libertad en el minuto 10 con un disparo de corta distancia, también desde dentro del área.

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Pese a los goles, Universidad de Chile trató de reaccionar y tuvo una mayor posesión del balón y numerosas aproximaciones a portería.

Las Leonas mantuvieron la presión hasta que Constanza Santander logró reducir la diferencia en el minuto 87, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Libertad y Deportivo Cali suman cuatro puntos cada uno y Universidad de Chile y Nacional suman cada uno un tanto. La última jornada de este jueves definirá a los equipos que pasará a cuartos de final de la competición. EFE

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