República Dominicana

República Dominicana lanza un plan para reducir brechas de atención en salud en tres provincias

El Ministerio de Salud Pública presentó el Plan de Reducción de Brechas de la RISS Cibao Sur 2027, elaborado con apoyo técnico de la OPS/OMS tras encuestar a 403 pacientes y evaluar redes sanitarias en siete regiones del país

La República Dominicana impulsa la modernización del sistema de salud con el programa Hospitales del Futuro, liderado por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía SNS)
La República Dominicana impulsa la modernización del sistema de salud con el programa Hospitales del Futuro, liderado por el Servicio Nacional de Salud. (Foto cortesía SNS)
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El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana presentó un plan para reducir las brechas de atención médica en La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, a partir de una evaluación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en siete regiones del país. La propuesta, denominada Plan de Reducción de Brechas de la RISS Cibao Sur 2027, busca reforzar el primer nivel de atención y mejorar la continuidad de los tratamientos entre los centros sanitarios.

La iniciativa surgió de una medición sobre el funcionamiento de las redes de salud, que incluyó consultas a autoridades nacionales, regionales y locales, además de 403 encuestas a pacientes atendidos en centros de primer nivel, establecimientos diagnósticos, hospitales municipales y hospitales regionales.

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Según informó la Presidencia dominicana, el diagnóstico contó con acompañamiento técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), junto con aportes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La metodología utilizada clasificó el desarrollo de las redes en cinco niveles, desde inicial hasta óptimo.

Las regiones evaluadas mostraron brechas en organización y financiamiento

La evaluación examinó la capacidad de las redes para organizar la atención según las necesidades de cada territorio, coordinar instituciones, asegurar recursos y sostener el seguimiento de los pacientes. Los resultados reflejaron diferencias entre las regiones analizadas.

Intervinieron ocho hospitales en República Dominicana para revisar indicadores de mortalidad materno-infantil (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Intervinieron ocho hospitales en República Dominicana para revisar indicadores de mortalidad materno-infantil (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En el indicador de organización territorial de los servicios, Cibao Sur alcanzó el 56%, mientras que Yuma obtuvo el 47% y Cibao Noroeste llegó al 64%. En materia de financiamiento suficiente y sostenible, las puntuaciones fueron menores: 44% para Cibao Sur, 34% para Yuma y 49% para Cibao Noroeste.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo que los resultados permitirán detectar los puntos que requieren intervenciones para avanzar en la articulación del sistema. “La atención en salud no es una visita aislada a una consulta; es un proceso continuo, una cadena de cuidados en la que cada paso es esencial”, afirmó durante la presentación.

Atallah señaló que esa cadena debe incluir prevención, diagnóstico, tratamiento, derivación y seguimiento. El planteo apunta a que los usuarios puedan acceder a prestaciones coordinadas, sin que cada consulta quede desconectada de la anterior.

Más de 600 alumnos de centros públicos de Dajabón recibieron servicios de salud integral en una jornada del INABIE en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Más de 600 alumnos de centros públicos de Dajabón recibieron servicios de salud integral en una jornada del INABIE en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El plan Cibao Sur 2027 apunta al primer nivel de atención

El Plan de Reducción de Brechas para Cibao Sur contempla cinco líneas de trabajo: gestión territorial; capacidad resolutiva y continuidad del cuidado; disponibilidad de recursos críticos; salud digital y monitoreo; y gobernanza junto con financiamiento.

En su elaboración participaron el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Servicio Regional de Salud Cibao Sur, las Direcciones Provinciales de Salud, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), entre otros organismos.

La viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista, indicó que el objetivo es trasladar los resultados de la medición a medidas concretas. “Hoy no estamos presentando un diagnóstico más. Esto no puede quedarse en el papel”, expresó.

El representante interino de la OPS/OMS, Bernardino Vitoy, remarcó que la evaluación debe orientar decisiones de política pública e intervenciones adaptadas a cada territorio. Para el organismo, la medición adquiere valor si se traduce en mejoras verificables para los pacientes y en una mayor capacidad de respuesta de los servicios.

Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La evaluación se amplió a siete regiones durante 2026

El proceso comenzó con pruebas piloto entre octubre y diciembre de 2025 en las regiones Higuamo, Cibao Nordeste y Enriquillo. Durante 2026, la evaluación se extendió a siete regiones del país, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades sanitarias prevén utilizar los datos para elaborar planes en otros territorios, con metas adaptadas a las condiciones locales. El foco estará puesto en la integración de los distintos niveles del sistema, desde los centros de atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad.

La estrategia parte de la premisa de que el primer nivel debe ordenar el recorrido de los pacientes, facilitar acciones preventivas y coordinar las derivaciones cuando sea necesario. El desafío será traducir las metas del plan en recursos, mecanismos de seguimiento y acuerdos entre las instituciones que intervienen en la atención sanitaria.

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