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México cierra puertos y suspende clases por frente frío mientras Trudy pierde fuerza

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- México mantiene este lunes cierres de puertos, evacuaciones y suspensiones de clases por las lluvias del segundo frente frío, mientras Trudy se debilita como tormenta tropical frente al occidente del país y podría dejar de afectar el territorio nacional el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), situó a Trudy a las 18:00 hora local (00:00 GMT del martes) a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 440 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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El sistema permanecía estacionario, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85.

Se prevé que se degrade a depresión tropical durante la madrugada y a remanentes hacia el mediodía del martes.

Su circulación todavía favorecerá lluvias de entre 25 y 50 milímetros en la costa de Jalisco, chubascos en el sur de Baja California Sur y olas de dos a tres metros en ambos estados.

En contraste, el frente estacionario mantendrá durante la noche lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco, e intensas en el noroeste de Chiapas y el noreste de Oaxaca.

Para el martes se esperan acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en el norte y sur de Veracruz, y de entre 50 y 75 milímetros en zonas de Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

El frente interactuará con un canal de baja presión, mientras su masa polar mantendrá ambiente frío en el interior y rachas de hasta setenta kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó evacuaciones en zonas bajas en las localidades de Veracruz de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital, con apoyo federal para trasladar familias a refugios.

Según el aviso de Marina difundido por la CNPC, permanecen cerrados a embarcaciones mayores los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado, en Veracruz, y Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

Las restricciones para embarcaciones menores abarcan también puertos de Tamaulipas y Campeche, además de Veracruz y Tabasco.

En materia educativa, el Gobierno veracruzano mantendrá el martes la suspensión en todos los niveles de 10 municipios: Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa, según el comunicado reproducido por medios locales.

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Protección Civil advirtió de que la saturación de los suelos aumenta el riesgo de deslaves y pidió evitar cruzar corrientes y atender las indicaciones de evacuación. EFE

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