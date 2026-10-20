Una noche tranquila en Francia gracias a las medidas de toque de queda, según Lecornu

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París, 20 oct (EFE).- La noche del lunes al martes ha sido tranquila en Francia, después de un fin de semana de altercados y caos, y a eso han contribuido las medidas de toque de queda en París y otras ciudades, según el primer ministro, Sébastien Lecornu, que anunció que se repetirán "donde la situación lo necesite".

"Los toques de queda selectivos han contribuido a la tranquilidad de esta noche", señaló Lecornu en un mensaje en sus redes sociales, en referencia a los que se decidieron en algunos sectores de ciudades como París, Lyon, Burdeos, Lille o Niza.

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Avanzó que esta próxima noche volverán a aplicarse "allí donde la situación lo necesite" y las decisiones las tomarán "sobre el terreno" los prefectos, en contacto con los alcaldes.

Lecornu agradeció el trabajo de los policías y gendarmes encargados de su puesta en marcha práctica, así como de los prefectos, los delegados del Gobierno, por su "movilización".

El presidente francés, Emmanuel Macron, había descartado, al menos por el momento, la activación del estado de emergencia para atajar los disturbios generados por la protesta social del fin de semana, y optó por pedir a su Ejecutivo recurrir a medidas como toques de queda limitados en el tiempo y en el espacio y a medidas de prohibición de concentraciones.

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Esas prohibiciones también se pusieron en marcha en varias ciudades y en particular en París en áreas como la plaza de la República o los alrededores del palacio del Elíseo.

La acción de las fuerzas del orden para afrontar los incidentes del fin de semana se ha traducido en que más de 2.513 personas quedaron bajo arresto, de acuerdo con las cifras que dio el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, el lunes por la noche.

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