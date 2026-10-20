Comercio electrónico ruso pide al Gobierno "régimen especial" por ataques de drones

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Moscú, 20 oct (EFE).- La Asociación rusa de compañías de comercio electrónico (AKIT, por sus siglas en ruso) solicitó al Gobierno imponer un "régimen especial" para los casos de fallos masivos en los sistemas informáticos estatales ocasionados por los ataques ucranianos contra los centros de datos rusos, según informó hoy el periódico ruso Kommersant.

La propuesta de ley, enviada al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, permitiría a los empresarios guardar los datos de las transacciones mientras no sea posible transmitirlos a las bases de datos estatales y evitar la interrupción de las ventas y las consecuencias de esto para la producción.

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Según Kommersant, la propuesta fue enviada al jefe del Gabinete de ministros el pasado jueves, para su estudio por los ministerios de Finanzas, Desarrollo digital, Economía y Comercio.

El Ministerio de Finanzas confirmó al rotativo el recibo de la misiva y señaló que la solicitud será estudiada en los plazos establecidos.

Esta solicitud fue presentada tras los ataques masivos de drones ucranianos contra los centros de datos del gigante informático ruso Yandex y el principal banco estatal ruso Sberbank, que todavía no han logrado restablecer parte de sus servicios.

Si bien AKIT indicó que los fallos no fueron graves, considera oportuno prever un "régimen especial" para casos de fuerza mayor, ya que los ataques ucranianos revelaron que la infraestructura digital rusa es vulnerable.

La Asociación propuso que en caso de un fallo mayor, las empresas puedan transmitir la información de las transacciones a posteriori, y ser enviada en cuanto se restablezcan los servicios.

Además, se prevé la creación de medios alternativos de intercambio de información en estos casos.

Los empresarios también solicitaron no imponer sanciones en estos casos por la violación de los plazos establecidos legalmente para las licencias, permisos, acreditaciones y fechas de entrega de la contabilidad.

Según AKIT, este régimen podría ser declarado por las instituciones correspondientes tras la confirmación de daños a la infraestructura informática.

La Asociación también se expresó a favor de permitir temporalmente el almacenamiento y procesamiento de datos de ciudadanos rusos en servidores ubicados en "países amistosos", una posibilidad actualmente vetada por la ley que obliga a todos los servicios que operan en Rusia a almacenar esta información en territorio ruso. EFE

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