Martes, 20 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 20 oct (EFE).-

París.- El Gobierno francés reúne a representantes empresariales, comerciantes, autónomos, restauradores, bancos y aseguradoras para abordar las consecuencias de los actos de vandalismo, destrozos y saqueos registrados durante las movilizaciones del sábado 17 de octubre, mientras sigue haciendo balance del mayor estallido de violencia en décadas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Oslo.- El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viaja a Oslo para mantener conversaciones este martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos, con el objetivo de elaborar una propuesta de paz que pueda presentarse a Rusia.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Saná.- El conflicto entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudí se intensifica después de que un bombardeo atribuido a los insurgentes causara la muerte de decenas de soldados, mientras continúa el cerco a la estratégica ciudad suroccidental de Taiz y Riad baraja una operación a gran escala.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Audio)

Bombay (India).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llega este martes a la India y se reúne en la ciudad de Bombay con el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, con la atención puesta en el acuerdo comercial y en medio de un giro de Washington sobre el petróleo ruso, hasta ahora uno de los principales focos de fricción con Nueva Delhi.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Greenville (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza un mitin de campaña en Greenville (Carolina del Norte) por las elecciones de medio mandato de noviembre.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- La importancia del voto latino crece a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según analistas y organizaciones civiles que señalan a EFE que la economía es la principal preocupación de los hispanos, incluso por encima de la inmigración.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Los Ángeles (EE.UU.).- Xavier Becerra, el demócrata de origen mexicano que encabeza las encuestas en la contienda por la gobernación de California, considera en entrevista con EFE que el presidente estadounidense Donald Trump "siempre encuentra la manera de causar daño", sin importar dónde se encuentre ni a quién afecten sus decisiones.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Bogotá.- Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición izquierdista de Colombia, reconoce en una entrevista a EFE el "grave problema" que supuso la corrupción en el Gobierno de su correligionario Gustavo Petro y advierte frente a la "confrontación política y social en ciernes" que está atizando el Gobierno del ultraderechista Aberlardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Lima.- Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Ecuador, Daniel Noboa, celebran en Lima el encuentro presidencial y gabinete binacional de 2026 con los gobiernos de ambos países, para tratar asuntos de interés mutuo y avanzar en la agenda bilateral con asuntos de ambos países.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con el presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, con quien visita una exposición y a quin ofrece una cena de Estado.

(vídeo)(foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un foro para atraer inversiones extranjeras bautizado como Invest in Germany Summit.

(Vídeo)(Foto)

Bucarest.- La Cámara de Diputados y el Senado del Parlamento rumano se reúnen hoy en sesión conjunta para la votación de investidura del Gobierno rumano encabezado por Luca Niculescu.

(vídeo)(foto)

Bruselas.- El exconsejero catalán Toni Comín valora ante los medios su regreso a Cataluña tras la amnistía y el trámite ante la Junta Electoral Central.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Ciudad de Panamá.- El Foro Ministerial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe inaugura este martes su XVIII edición en Panamá bajo el lema 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente'.

(Vídeo)(Foto)

La Palma (Panamá).- Miles de familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 en Panamá siguen sin poder regresar a sus viviendas y reclaman atención médica, apoyo psicológico y materiales para reconstruir sus hogares, mientras la entrega de casas temporales ofrece un alivio para los damnificados.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- El exfiscal anticorrupción y exjefe de Hacienda guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa será enterrado en la capital del país centroamericano tras ser asesinado el pasado sábado en un crimen que ha conmocionado a Guatemala y que permanece impune, pese a que las autoridades han asegurado que encontrarán a los sicarios.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- Líderes y lideresas indígenas de la Amazonía ecuatoriana y de territorios transfronterizos brindan su testimonio de cómo han sido afectados, por las estrategias de persecución y el abandono estatal en Colombia, Ecuador y Perú, así como las medidas tomadas para mitigar el riesgo y continuar con su labor, en un contexto de creciente vulnerabilidad.

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- La jefa del organismo que regula el comercio internacional de especies silvestres amenazadas, Ivonne Higuero, informa de las decisiones adoptadas en la 81ª sesión de su comité permanente.

(Vídeo)

Sídney (Australia).- La diputada independiente australiana Helen Haines, de 65 años, perdió una pierna tras ser atropellada la víspera en Wangaratta, en el estado de Victoria, mientras la Policía detuvo a un hombre de 43 años que fue vinculado a campañas ecologistas contra la tala de árboles.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos de cierre de los abogados defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

(Vídeo)

Caracas.- La ONG Foro Penal se pronuncia sobre la importancia de que las organizaciones defensoras de derechos humanos formen parte del proceso de negociación entre el chavismo y la oposición.

(Vídeo)(Foto)

Morelia (México).- El director mexicano Alfonso Cuarón recibe la Medalla Filmoteca UNAM en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el que su hijo, Jonás Cuarón, fue parte de la ceremonia inaugural con la presentación de su película ‘Campeón gabacho’.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Abu Dabi.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa con su gira por los países del golfo Pérsico en Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se enmarca en la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Vídeo)

Miami (EE.UU.).- La directora de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España, Cristina Perpiñá-Robert, discute sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el arte en la segunda jornada de la Semana Billboard de la Música Latina, en la que también destacan los mexicanos Fuerza Regida y el portero Guillermo Ochoa, y el puertorriqueño Anuel AA.

(Vídeo)(Foto)

Oviedo (España).- La cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrece una rueda de prensa y dará un concierto justo 50 años después de su primera actuación en España.

(Vídeo)(Foto)

Edimburgo.- Entrevista con la reconocida fotógrafa Nicole Tung, que participa en el World Pressphoto de la capital escocesa.

(Vídeo)(Foto)

Sídney.- La costa de Sídney acoge un centenar de esculturas al aire libre para celebrar los 30 años de una exposición que transforma el paseo de sus icónicas playas en un encuentro entre arte y naturaleza, marcado este año por los homenajes a las víctimas de la violencia machista y la proximidad del primer aniversario del atentado de Bondi.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- La compañía japonesa GMO AI & Robotics (parte del grupo GMO Internet) sacó este martes a la venta una colección de ropa para robots humanoides en colaboración con la marca United Arrows que busca fomentar "una sensación de cercanía y familiaridad" entre androides y humanos, según un comunicado.

(Vídeo)(Foto)

París.- Uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga de Campeones cruza este martes en el Parque de los Príncipes de la capital francesa al París Saint-Germain, ganador de las dos últimas ediciones y líder de la actual, con el Barcelona, segundo en la tabla, en la tercera jornada de la máxima competición continental de clubes.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.